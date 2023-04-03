Электрокары Voyah установили на льду Байкала несколько российских рекордов

Заезды на максимальную скорость в рамках фестиваля проводились со стартом как с места, так и с хода. Максимальный результат продемонстрировал, стартовав с хода, электрический кроссовер Voyah Free

с 488-сильной силовой установкой

. При старте с места ему же удалось за один ледовый километр разогнаться до 106,019 км/ч. Тем самым кроссовер официально стал самым быстрым серийным электрокаром фестиваля.