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Электрокары Voyah установили на льду Байкала несколько российских рекордов

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Дмитрий Елизаров

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Совет по спорту Российской автомобильной федерации утвердил национальные рекорды скорости, которые кроссоверы и минивэн марки Voyah установили в рамках фестиваля «Дни скорости на льду Байкала». Максимальная скорость, которую удалось развить на дистанции в 1 километр, — 217,970 км/ч. Кроме того, заявки на фиксацию ледовых результатов Voyah поданы в Книгу рекордов России.

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Voyah Free

  • Заезды на максимальную скорость в рамках фестиваля проводились со стартом как с места, так и с хода. Максимальный результат продемонстрировал, стартовав с хода, электрический кроссовер Voyah Free с 488-сильной силовой установкой. При старте с места ему же удалось за один ледовый километр разогнаться до 106,019 км/ч. Тем самым кроссовер официально стал самым быстрым серийным электрокаром фестиваля.
  • Рекорд для гибридов поставил Voyah Free EVR. В движение он приводится электромоторами мощностью 693 л.с., но располагает и бензиновым двигателем. Его результаты — 194,311 км/ч при старте с хода и 102,836 км/ч — с места.
  • Минивэн Voyah Dream стал первым автомобилем в своём классе, принявшим участие в фестивале. Стартовав с хода, он смог развить скорость 184,672 км/ч, с места — 108,718 км/ч. Мощность силовой установки минивэна — 393 л.с.
  • Voyah Dream оказался среди претендентов на запись в Книге рекордов России: на льду Байкала минивэн смогли разогнать до 218 км/ч. На ещё один рекорд претендует электрокар Voyah Free: в ходе ресурсных испытаний он проехал без подзарядки более 430 километров.

В октябре прошлого года на Байкале была предпринята ещё одна попытка установления национального рекорда по дальности хода на льду. На вседорожнике Audi e-tron смогли проехать 362 километра.

Как считаете, показательны такие рекорды?

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