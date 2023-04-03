Электрокары Voyah установили на льду Байкала несколько российских рекордов

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Совет по спорту Российской автомобильной федерации утвердил национальные рекорды скорости, которые кроссоверы и минивэн марки Voyah установили в рамках фестиваля «Дни скорости на льду Байкала». Максимальная скорость, которую удалось развить на дистанции в 1 километр, — 217,970 км/ч. Кроме того, заявки на фиксацию ледовых результатов Voyah поданы в Книгу рекордов России.
В октябре прошлого года на Байкале была предпринята ещё одна попытка установления национального рекорда по дальности хода на льду. На вседорожнике Audi e-tron смогли проехать 362 километра.