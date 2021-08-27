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Volvo привезёт в Россию электрокары в 2022 году
Новости

Дмитрий Елизаров

С 2022 года компания Volvo начнёт предлагать в России электромобили. Сначала такие модели будут доступны по подписке, а затем их можно будет купить традиционным способом. Такой план предусмотрен в рамках глобальной стратегии шведской компании по переходу на электротягу. Как уточняет «Авторевю», первой моделью Volvo на батарейках для России станет кроссовер XC40 Recharge.

  • Компактный электрический кроссовер оснащается двумя электро­моторами совокупной отдачей 408 л.с. и 78-киловаттным аккумулятором, заряда которого хватает на 400 километров пробега по циклу WLTP. До 100 км﻿/﻿ч Volvo XC40 Recharge способен разогнаться за 4,9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км﻿/﻿ч, как и у всех современных Volvo.
  • Электрокроссовер дополнит гамму моделей Volvo, доступных в России по подписке. По данным «Авторевю», компания обновит тарифы с учётом новинки, но не раньше января 2022 года.
  • Другая электрическая модель Volvo появится и в свободной продаже: это будет кросс-купе C40 Recharge. Премьера вседорожника состоялась весной нынешнего года. C40 Recharge был разработан как электро­мобиль с нуля, тогда как XC40 Recharge является электро­версией обычного кроссовера XC40. Кросс-купе базируется на собственной платформе, но оснащается той же силовой установкой, что и XC40 Recharge. При этом его заявленный запас хода на 20 километров больше.
  • Сколько будут стоить электрические модели Volvo на россий­ском рынке, пока неизвестно. Для сравнения, Audi e‑tron с силовой установкой, развивающей те же 408 л.с., оценён минимум в 6 535 000 рублей.

Фирменная стратегия развития марки Volvo предусматривает полный отказ от производства авто­мобилей с ДВС уже к концу текущего десятилетия. Традици­онные силовые агрегаты компания Volvo не планирует использовать даже в составе гибридных установок.

Пересели бы на электрокар от Volvo?

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