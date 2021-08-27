Volvo привезёт в Россию электрокары в 2022 году

С 2022 года компания Volvo начнёт предлагать в России электромобили. Сначала такие модели будут доступны по подписке, а затем их можно будет купить традиционным способом. Такой план предусмотрен в рамках глобальной стратегии шведской компании по переходу на электротягу. Как уточняет «Авторевю», первой моделью Volvo на батарейках для России станет кроссовер XC40 Recharge.