Volvo привезёт в Россию электрокары в 2022 году

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Дмитрий Елизаров
С 2022 года компания Volvo начнёт предлагать в России электромобили. Сначала такие модели будут доступны по подписке, а затем их можно будет купить традиционным способом. Такой план предусмотрен в рамках глобальной стратегии шведской компании по переходу на электротягу. Как уточняет «Авторевю», первой моделью Volvo на батарейках для России станет кроссовер XC40 Recharge.
Фирменная стратегия развития марки Volvo предусматривает полный отказ от производства автомобилей с ДВС уже к концу текущего десятилетия. Традиционные силовые агрегаты компания Volvo не планирует использовать даже в составе гибридных установок.