Электрокары Volkswagen получат опции по подписке и автопилот 5-го уровня

Материал по теме
6,2 секунды до сотни: у Volkswagen появился заряженный электрокар
Новый Sportage (очень странный), реформа ОСАГО (подорожает?) и семь семёрок за Escalade. Главное за день
Дмитрий Елизаров
Компания Volkswagen объявила о переходе к разработке новой программной архитектуры для своих автомобилей: софт назвали «новой ДНК бренда». Следствием этого станут появление новых сервисов для покупателей электрокаров VW и в перспективе их превращение в беспилотники.
Ранее Volkswagen представил спортивную версию электрокроссовера ID.4 — она получила обозначение GTX. К 2030 году электромобили должны занять до 70% всех продаж Volkswagen.