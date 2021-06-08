Новый Sportage (очень странный), реформа ОСАГО (подорожает?) и семь семёрок за Escalade. Главное за день

Электрокары Volkswagen получат опции по подписке и автопилот 5-го уровня

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Дмитрий Елизаров

Компания Volkswagen объявила о переходе к разработке новой программной архитектуры для своих автомобилей: софт назвали «новой ДНК бренда». Следствием этого станут появление новых сервисов для покупателей электрокаров VW и в перспективе их превращение в беспилотники.

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  • Собственная программная архитектура обеспечит концерну более высокую конкуренто­способность, расширенные возможности интеграции и перспективу реализации новых бизнес-моделей, говорится в официальном заявлении.
  • К примеру, вместе с обновлением операционных систем «по воздуху» уже продающиеся в Европе электрокары Volkswagen смогут получать и доступ к новым опциям. В их числе в ближайшие годы окажется возможность автономного пере­движения 4‑го и даже 5‑го уровней. Ожидается, что дебютирует автопилот нового поколения Volkswagen на электро­мобиле, который сейчас известен под названием Project Trinity. Его должны представить в 2026 году, но когда модели семейства ID станут полностью автономными, пока не уточняется: эту перспективу компания назвала «долгосрочной».
  • Планируется оптимизация собственных шеринговых программ концерна — например, реализуемого сейчас проекта WeShare, запущенного ещё в 2019 году. Автопарк машин, доступных к поминутной аренде, произво­дитель сейчас активно пополняет электромобилями.
  • Наконец, одной из целей собственного развития концерн назвал достижение «безаварийного» будущего. Исключить возможность аварий планируется в том числе за счёт развития коммуникаци­онного протокола Car2X — с помощью этой системы автомобиль может получать информацию от объектов дорожной инфра­структуры. К примеру, бортовая электроника «узнает» об изменении дорожной обстановки впереди по маршруту и поделится этими данными с автомобилями, следующими позади, — в VW называют это «принципом роя». Такое массовое оповещение должно позволить улучшить дорожную обстановку.

Ранее Volkswagen представил спортивную версию электрокроссовера ID.4 — она получила обозначение GTX. К 2030 году электромобили должны занять до 70% всех продаж Volkswagen.

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