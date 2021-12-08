Электрокары вдвое чаще прокалывают колёса. Во всём виноват лишний вес

Проблема усугубляется тем, что ради хоть какого-то снижения массы производители в большинстве случаев отказываются от запасного колеса. Это вынуждает владельцев электромобилей обращаться к сервисным службам, ведь запаски в багажнике нет. С другой стороны, шинники делают более выносливую резину специально для электрокаров.

Ранее компания Goodyear показала видео с тестов безвоздушных шин для электромобилей. Они заслужили положительные отзывы от почти всех, кому довелось их попробовать. Модель отличается адаптацией под повышенную массу машин.