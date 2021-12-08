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Электрокары вдвое чаще прокалывают колёса. Во всём виноват лишний вес

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Кирилл Малышев

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Интересную статистику собрала британская компания Britannia Rescue, оказывающая помощь водителям на дорогах. Согласно её данным, электромобили более чем вдвое чаще пробивают колёса по сравнению с машинами с ДВС, пишет портал This Is Money.

  • Сервисмены компании проанализировали полученные вызовы от своих клиентов за 2018-2021 годы. Оказалось, что у бензиновых и дизельных автомобилей доля вызовов, связанных с повреждениями колёс, составляет 16%. А у электромобилей она вдвое выше — 36%.
  • Исследователи связали это с повышенной массой электрических машин. При попадании в выбоины и наездах на препятствия у них больше шансов проколоть шину или помять колёсный диск. Ещё удивительнее, что с разряженной батареей звонят только 11% владельцев электромобилей. Иными словами, повредить колесо шансов в три раза больше, чем встать с пустой батареей.
  • Проблема усугубляется тем, что ради хоть какого-то снижения массы производители в большинстве случаев отказываются от запасного колеса. Это вынуждает владельцев электромобилей обращаться к сервисным службам, ведь запаски в багажнике нет. С другой стороны, шинники делают более выносливую резину специально для электрокаров.

Ранее компания Goodyear показала видео с тестов безвоздушных шин для электромобилей. Они заслужили положительные отзывы от почти всех, кому довелось их попробовать. Модель отличается адаптацией под повышенную массу машин.

Вы часто прокалываете шины?

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