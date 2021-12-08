Электрокары вдвое чаще прокалывают колёса. Во всём виноват лишний вес

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Интересную статистику собрала британская компания Britannia Rescue, оказывающая помощь водителям на дорогах. Согласно её данным, электромобили более чем вдвое чаще пробивают колёса по сравнению с машинами с ДВС, пишет портал This Is Money.
Ранее компания Goodyear показала видео с тестов безвоздушных шин для электромобилей. Они заслужили положительные отзывы от почти всех, кому довелось их попробовать. Модель отличается адаптацией под повышенную массу машин.