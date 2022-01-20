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Электрокары Tesla теперь можно украсить карбоновыми аксессуарами от Koenigsegg

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Алексей Олефиренко

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Производитель гиперкаров Koenigsegg и компания Unplugged Performance разрабатали аэродинамические компоненты для электрокаров Tesla Model 3, Model Y, Model S и Model X. Новый союз компаний получил название UP x KAM (Unplugged Performance x Koenigsegg Advanced Manufacturing). Первые аксессуары, созданные совместным предприятием, уже доступны к заказу.

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  • Все аксессуары будут выполнены из такого же карбона, что используется при производстве гиперкаров Koenigsegg — с характерным проприетарным плетением нитей, пропитанных эпоксидный смолой, лазерной нарезкой препрегов, ручной формовкой и лакировкой. Запатентованное Koenigsegg углеволокно до этого было недоступно сторонним компаниям.
  • Компоненты для Tesla будут изготавливаться в стенах Koenigsegg Advanced Manufacturing — дочернего предприятия Koenigsegg, расположенного в Барселоне. Каждая деталь будет идти со специальным стикером, подтверждающим её аутентичность.
  • Пока что список деталей, созданных UP x KAM и доступных к заказу, насчитывает шесть позиций:

Спойлер на крышку багажника Tesla Model 3 для улучшения энергоэффективности (1745 долларов).

Спойлер на крышку багажника Tesla Model 3 для повышения прижимной силы (1745 долларов).

Набор расширенных передних крыльев для Tesla Model 3 (8845 долларов).

Спойлер на дверь багажника Tesla Model Y для улучшения энергоэффективности (1745 долларов).

Спойлер типа «дактейл» на дверь багажника Tesla Model S (2495 долларов).

Спойлер типа «дактейл» на дверь багажника Tesla Model X (2495 долларов).

  • До конца года список пополнится новыми позициями.
  • Unplugged Performance может считаться придворным тюнинг-ателье известнейшего производителя электрокаров: автомобили, доработанные UP, спокойно обслуживают на официальных СТО Tesla, плюс специалисты UP получили ранний доступ к Tesla Model S Plaid, чтобы подготовить программу доработок.

Компания Koenigsegg в начале года объявила о подготовке таинственного гиперкара. Возможно, выпуск машины приурочат к двадцатилетнему юбилею шведской марки, который будет праздноваться в этом году.

Купили бы на свою Tesla аксессуары от Koenigsegg?

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