Электрокары Tesla подорожали на треть: Илон Маск объяснил почему

Глава компании Tesla Илон Маск в рамках отчётной конференции по итогам первого квартала объяснил, почему растёт стоимость электрокаров бренда. По его словам, повышение цен предвосхищает увеличение их себестоимости в течение ближайшего года. По данным CNN, цена самой доступной Tesla Model 3 за три прошедших года выросла на 34%. При этом компания в очередной раз отчиталась о рекордной прибыли.