Электрокары Tesla подорожали на треть: Илон Маск объяснил почему
Дмитрий Елизаров
Глава компании Tesla Илон Маск в рамках отчётной конференции по итогам первого квартала объяснил, почему растёт стоимость электрокаров бренда. По его словам, повышение цен предвосхищает увеличение их себестоимости в течение ближайшего года. По данным CNN, цена самой доступной Tesla Model 3 за три прошедших года выросла на 34%. При этом компания в очередной раз отчиталась о рекордной прибыли.
- Илон Маск связал рост цен на электрокары Tesla с длительным сроком ожидания поставок. Некоторые заказчики вынуждены стоять в очереди от 6 месяцев до года. В течение этого периода, по мнению Маска, неминуемо увеличится стоимость логистических операций и ряда компонентов, поставляемых на конвейеры Tesla. Таким образом, заблаговременное повышение цен на электрокары призвано компенсировать рост расходов в будущем.
- При этом глава Tesla подчеркнул, что компания по-прежнему стремится сделать электромобили максимально доступными, однако ситуация осложняется ещё и уровнем инфляции, который достиг максимума за несколько последних десятилетий.
- Несмотря на наблюдающиеся в последнее время перебои с электронными компонентами и вынужденную приостановку завода Tesla в Шанхае из-за коронавирусных ограничений компания отчиталась о рекордной прибыли. По итогам первого квартала 2022 года она составила 3,32 миллиарда долларов. В предыдущем квартале Tesla заработала примерно на миллиард долларов меньше, а за тот же период 2021 года — лишь 438 миллионов долларов. Таким образом, рост «год к году» составил по подсчётам компании 658%.
По мнению Маска компания Tesla способна в нынешнем году (при условии восстановления производства в Шанхае на прежнем уровне) выпустить до полутора миллионов электрокаров, сохранив тем самым 50-процентный темп прироста производительности. За первый квартал нынешнего года Tesla поставила клиентам 310 048 автомобилей, что также стало рекордом. На долю самых дорогих моделей Model S и Model X из них пришлось лишь 14 724 экземпляра.