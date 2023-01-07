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Электрокары Tesla подешевели в Китае почти на четверть
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Tesla во второй раз с октября прошлого года понизила цены на свои электрокары в Китае. Как пишет Reuters, с учётом осеннего пересмотра цен автомобили подешевели на 13–24%. Цены изменены ради повышения покупательской активности на втором по значимости для Tesla рынке после США.

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Фото: Tesla

  • Агентство приводит в пример стартовую стоимость Tesla Model 3, которая снизилась с 265 900 до 229 900 юаней (37,4–32,3 тысячи долларов). Таким образом, сейчас электрокары компании в Китае стоят на 24–32% дешевле, чем в США.
  • Пересматривать цены компанию Tesla заставляет как усиление конкуренции со стороны местных производителей, так и в целом снижение спроса на электрокары в Китае. При этом Tesla подешевели не только здесь: изменились цены в Японии, Южной Корее и Австралии.
  • Источники агентства утверждают, что изменения в прайс-листах стали частью большой кампании Tesla по стимулированию спроса на продукцию её шанхайского завода. Эти меры среди прочего должны помочь компании избежать затоваривания.

О сокращении объёмов производства на шанхайской «Гигафабрике» Tesla стало известно в декабре 2022 года. Завод выпускал столько электрокаров, что их не успевали распродать.

Как считаете, станут когда-нибудь электрокары действительно массовым явлением?

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