Электрокары Tesla подешевели в Китае почти на четверть

- Агентство приводит в
пример стартовую стоимость Tesla Model 3, которая снизилась с 265 900 до 229 900
юаней (37,4–32,3 тысячи долларов). Таким образом, сейчас электрокары компании в
Китае стоят на 24–32% дешевле, чем в США.
- Пересматривать цены
компанию Tesla заставляет как усиление конкуренции со стороны местных
производителей, так и в целом снижение спроса на электрокары в Китае. При этом
Tesla подешевели не только здесь: изменились цены в Японии, Южной Корее и Австралии.
- Источники агентства
утверждают, что изменения в прайс-листах стали частью большой кампании Tesla по
стимулированию спроса на продукцию её шанхайского
завода. Эти меры среди прочего должны помочь компании избежать затоваривания.
О сокращении объёмов
производства на шанхайской «Гигафабрике» Tesla стало известно в декабре 2022 года. Завод выпускал столько электрокаров, что их не успевали распродать.