Электрокары Tesla научатся сами переключать передачи

Глава Tesla Илон Маск объявил в Твиттере о скором появлении на всех электрокарах компании, оснащённых системой автопилота Full Self-Driving, новой функции Auto Shift, которая пока доступна только на новой Model S. Она позволяет электрокару самостоятельно определять требуемое направление движения (вперёд или назад) и соответ­ственно управлять трансмиссией.