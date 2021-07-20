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Электрокары Tesla научатся сами переключать передачи

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Дмитрий Елизаров

Глава Tesla Илон Маск объявил в Твиттере о скором появлении на всех электрокарах компании, оснащённых системой автопилота Full Self-Driving, новой функции Auto Shift, которая пока доступна только на новой Model S. Она позволяет электрокару самостоятельно определять требуемое направление движения (вперёд или назад) и соответ­ственно управлять трансмиссией.

  • Как написал Илон Маск, водителю электромобиля (пока речь идёт о Model S) не требуется даже прикасаться к селектору трансмиссии. А возможность автоматиче­ского определения направления движения вскоре будет доступна, по словам главы Tesla, на всех прочих электрокарах с FSD — то есть и на более бюджетных Model 3 и Model Y. Кроме того, электрокары смогут распознавать намерение пассажиров покинуть салон и, соответ­ственно, самостоятельно переходить в «парковочный» режим.
  • Издание Teslarati предполагает, что развитие этой функции позволит электро­мобилям Tesla в будущем даже научиться само­стоятельно выполнять разворот в ограниченном пространстве — в ситуации, когда требуется для продолжения движения немного «сдать назад».
  • Обновлённая версия фирменного «автопилота» — девятая по счёту итерация системы FSD — появилась у Tesla в июле нынешнего года. Оборудова­нием для системы автономного управления на конвейерах оснащаются все электрокары компании, но для её активации потребуется дополни­тельный денежный взнос. Не исключено, что аналогичным образом, то есть дистанционно, будет активироваться и функция Auto Shift.

Как считаете, хорошая идея?

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