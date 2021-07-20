Электрокары Tesla научатся сами переключать передачи

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Tesla наконец-то выпустила новый автопилот
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Дмитрий Елизаров
Глава Tesla Илон Маск объявил в Твиттере о скором появлении на всех электрокарах компании, оснащённых системой автопилота Full Self-Driving, новой функции Auto Shift, которая пока доступна только на новой Model S. Она позволяет электрокару самостоятельно определять требуемое направление движения (вперёд или назад) и соответственно управлять трансмиссией.
You don’t even need to touch the shifter in new S. Auto detect direction will come as an optional setting to all cars with FSD.— Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2021