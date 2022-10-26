Электрокары российской марки Evolute появились в продаже

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Пять моделей, завод на 100 тысяч и мегазарядки: что такое российский бренд Evolute
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Дмитрий Елизаров
Дилеры марки Evolute, созданной компанией «Моторинвест», начали продажи электроседанов i-Pro. По данным Авто.ру, седан имеется в наличии, к примеру, у «Автомира» в Воронеже. Кроме того, Журналу Авто.ру подтвердили старт продаж седана в сети «Рольф». Evolute i-Pro представлен в безальтернативной комплектации Base по цене 2 990 000 рублей без учёта возможных скидок.
Помимо седана и кроссовера марка Evolute ранее объявила и стоимость третьей модели — минивэна i-Van. Семиместный электрокар будет оснащаться 122-сильным мотором, цена — на том же уровне, что и у кроссовера i-Joy, то есть 3 490 000 рублей.