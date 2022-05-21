Электрокары российского бренда Evolute впервые появились на публике

Кроссовер Evolute i-Joy представляет собой копию Dongfeng Seres 3. Мотор здесь тоже один — мощностью 163 л.с. (300 Нм) — и тоже установлен спереди. До 100 км/ч модель разгоняется за 8,9 секунды, без подзарядки способна проезжать до 405 километров (батарея та же, что у седана).