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Электрокары российского бренда Evolute начнут продавать через 3 месяца

Новости

Дмитрий Елизаров

Электромобили марки Evolute, которую основала компания «Моторинвест», начнут собирать в сентябре нынешнего года. В этом же месяце, как сообщает Минпромторг, новинки появятся в продаже на российском рынке. Цены пока не названы.

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  • «Моторинвест» и российский Минпромторг в начале весны подписали специнвестконтракт, который предусматривает организацию сборки электромобилей на заводе под Липецком. Вероятнее всего, на первом этапе компания ограничится крупноузловой сборкой, но условиями контракта предусмотрена локализация как минимум части компонентов, включая ключевые.
  • Минпромторг уже успел заявить, что на электрокары Evolute будет распространяться гоcударственная программа льготного кредитования. Она предусматривает 35-процентную скидку на покупку, но не более 925 тысяч рублей.
  • Официально марка Evolute о деталях своего модельного ряда не сообщала: известно лишь, что в него должны войти пять моделей. Тем не менее, опубликованные весной тизеры позволяют предположить, что под брендом Evolute в России будут продаваться электромобили китайского концерна Dongfeng — седан, минивэн и несколько кроссоверов.

Косвенно это подтверждает и полузакрытая демонстрация будущих новинок, которая состоялась в Москве в конце мая. На ней были показаны седан i-Pro, кроссовер i-Joy и вэн i-Van. Помимо этих моделей Evolute рассчитывает продавать в России местную версию премиального электровседорожника Voyah Free.

Присмотритесь к покупке электрокаров Evolute?

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