Электрокары российского бренда Evolute начнут продавать через 3 месяца

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Дмитрий Елизаров
Электромобили марки Evolute, которую основала компания «Моторинвест», начнут собирать в сентябре нынешнего года. В этом же месяце, как сообщает Минпромторг, новинки появятся в продаже на российском рынке. Цены пока не названы.
Косвенно это подтверждает и полузакрытая демонстрация будущих новинок, которая состоялась в Москве в конце мая. На ней были показаны седан i-Pro, кроссовер i-Joy и вэн i-Van. Помимо этих моделей Evolute рассчитывает продавать в России местную версию премиального электровседорожника Voyah Free.