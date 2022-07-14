Электрокары российского бренда Evolute начнут продавать через 3 месяца

Официально марка Evolute о деталях своего модельного ряда не сообщала: известно лишь, что в него должны войти пять моделей. Тем не менее, опубликованные весной тизеры позволяют предположить, что под брендом Evolute в России будут продаваться электромобили китайского концерна Dongfeng — седан, минивэн и несколько кроссоверов.

Косвенно это подтверждает и полузакрытая демонстрация будущих новинок, которая состоялась в Москве в конце мая. На ней были показаны седан i-Pro, кроссовер i-Joy и вэн i-Van. Помимо этих моделей Evolute рассчитывает продавать в России местную версию премиального электровседорожника Voyah Free.