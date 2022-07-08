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Электрокары Rivian сделали комфортными для домашних питомцев

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Дмитрий Елизаров

Компания Rivian, известная пока только своим электропикапом R1T, добавила его климатической установке новый режим — специально для домашних животных. Функция Pet Comfort предназначена для поддержания оптимального климата в салоне в отсутствие хозяев, чтобы уберечь оставленных в нём питомцев от перегрева.

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  • По данным исследователей, на солнце температура в салоне автомобиля может вырасти на 20 градусов всего за 10 минут. При температуре наружного воздуха около 15 градусов Цельсия внутри автомобиля она может достигать 40 градусов. Поэтому оставленные в салоне домашние животные часто страдают от перегрева.
  • Функция Pet Comfort, которую можно активировать нажатием одной кнопки на центральном дисплее, будет автоматически удерживать внутреннюю температуру на уровне 22 градуса. При этом у пользователя есть возможность выбрать собственное значение в диапазоне от 20 до 24 градусов Цельсия.
  • При включении этого режима бортовая электроника также деактивирует датчик движения в салоне. Кроме того, электрокар может отправлять своему владельцу сообщения в случае, если в машине стало слишком жарко или уровень заряда батареи опустился до критической отметки (режим Pet Comfort работает, пока есть электричество).
  • Наконец, при активации этого режима на центральном экране отображается надпись «Мой питомец в безопасности и комфорте». Сделано это для того, чтобы уберечь сам автомобиль: в США нередко бывает, что прохожие, обнаружив в салоне животное, разбивают стёкла машины, желая спасти его от жары.

Ранее Rivian показала работу охранных систем, разработанных для своих электрокаров. Они включают пять видеокамер, стальной трос и виртуального ассистента.

Возите в машине своего питомца?

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