Электрокары Rivian сделали комфортными для домашних питомцев

Наконец, при активации этого режима на центральном экране отображается надпись «Мой питомец в безопасности и комфорте». Сделано это для того, чтобы уберечь сам автомобиль: в США нередко бывает, что прохожие, обнаружив в салоне животное, разбивают стёкла машины, желая спасти его от жары.