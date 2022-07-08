Электрокары Rivian сделали комфортными для домашних питомцев

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Компания Rivian, известная пока только своим электропикапом R1T, добавила его климатической установке новый режим — специально для домашних животных. Функция Pet Comfort предназначена для поддержания оптимального климата в салоне в отсутствие хозяев, чтобы уберечь оставленных в нём питомцев от перегрева.
Ранее Rivian показала работу охранных систем, разработанных для своих электрокаров. Они включают пять видеокамер, стальной трос и виртуального ассистента.