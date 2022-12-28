Электрокары Rivian получат слабые моторы мощностью 600 лошадиных сил

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Автоблогеры и журналисты выбрали «Параллельную новинку 2022 года»
Дмитрий Елизаров
С нового года Rivian начнёт комплектовать свои пикап R1T и внедорожник R1S более доступными силовыми установками. Об этом, как пишет CarBuzz, заявила сама компания. Несмотря на прогнозируемую мощность от 600 до 700 л.с., такие электрокары будут считаться бюджетными модификациями: сейчас Rivian продаёт пикап и внедорожник только с четырьмя моторами на 835 л.с. и 1220 Нм.
Ближайшей новинкой в сегменте электропикапов должна стать разработка бренда Ram. В ранге концепт-кара грузовик под рабочим названием Revolution представят в начале января.