Электрокары Rivian получат слабые моторы мощностью 600 лошадиных сил

Новым электрокарам предложат два варианта аккумуляторов на выбор — на 420 либо 530 километров пробега. В Rivian работают сейчас над флагманской батареей, с которой электрокары смогут проезжать более 640 километров на одной зарядке, но устанавливать её планируется только на пикап R1T

— в более короткий R1S она просто не поместится.