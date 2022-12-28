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Электрокары Rivian получат слабые моторы мощностью 600 лошадиных сил
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Дмитрий Елизаров

С нового года Rivian начнёт комплектовать свои пикап R1T и внедорожник R1S более доступными силовыми установками. Об этом, как пишет CarBuzz, заявила сама компания. Несмотря на прогнозируемую мощность от 600 до 700 л.с., такие электрокары будут считаться бюджетными модификациями: сейчас Rivian продаёт пикап и внедорожник только с четырьмя моторами на 835 л.с. и 1220 Нм.

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  • Стандартной версией обеих моделей станет 600-сильная. До 60 миль в час (96 км/ч) по расчётам компании пикап и внедорожник смогут ускоряться за 4,5 секунды. Увеличение отдачи обоих моторов до 700 л.с. сократит время разгона на одну секунду. Нынешняя силовая установка на 4 двигателя позволяет электрокарам Rivian набирать расчётную скорость примерно за 3 секунды.
  • Новым электрокарам предложат два варианта аккумуляторов на выбор — на 420 либо 530 километров пробега. В Rivian работают сейчас над флагманской батареей, с которой электрокары смогут проезжать более 640 километров на одной зарядке, но устанавливать её планируется только на пикап R1T — в более короткий R1S она просто не поместится.
  • Предполагается, что продавать менее мощные модификации своих электрокаров Rivian будет по цене от 67,5 тысячи долларов. Ранее в такую сумму оценивались четырёхмоторные версии, но проблемы с поставками комплектующих вынудили компанию поднять цены. Сейчас в официальном конфигураторе стоимость, к примеру, пикапа R1T начинается с 87 тысяч долларов.

Ближайшей новинкой в сегменте электропикапов должна стать разработка бренда Ram. В ранге концепт-кара грузовик под рабочим названием Revolution представят в начале января.

А вам хватило бы 600 л.с.?

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