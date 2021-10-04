Электрокары по цене велосипеда, машины, которые продают без наценок и самолёт, застрявший под «мостом глупости». Главное за день

Электрическое будущее неизбежно, а дешеветь автомобили никак не хотят. Что делать? Правильно, искать электромобили, которые стоят дёшево. Например, как велосипед! И можете сильно не напрягаться — мы всё сделали за вас: открыли Alibaba и нашли там самые дешёвые электрокары. Наслаждайтесь!

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Мы говорим «лучшие», а вы — «объявления недели на Авто.ру!». А среди них — Chevrolet Camaro с умопомрачительным обвесом, очень (мы не шутим, прямо очень) редкий Maserati, Smart без лобового стекла (так и должно быть) и ещё несколько машин, которые вряд ли оставят вас равнодушными.