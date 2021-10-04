Электрокары по цене велосипеда, машины, которые продают без наценок и самолёт, застрявший под «мостом глупости». Главное за день

Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Слышали что-нибудь про «мосты глупости»? Это такие сооружения, под которыми постоянно застревают большие машины. Один такой, например, есть в Санкт-Петербурге. Так вот: в Индии под такой конструкцией застрял... самолёт ! И это далеко не самое главное автомобильное событие последних 24 часов. О них — ниже.
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Реальные цены: что продают без наценок
Мы продолжаем изучать рынок новых автомобилей и реальные, а не рекомендованные цены на них. Вы не поверите, но мы нашли машины, которые прямо сейчас продают без дилерских наценок! Их много, и это совсем не тяжёлый люкс!
Тест-драйв: новый VW Golf GTI против MINI JCW
Volkswagen Golf преодолел все трудности и прорвался на наш рынок через пандемийные и прочие ограничения. Причём заглянул к нам сразу с «горячей» версией GTI. И, если вдуматься, именно у неё есть какие-никакие шансы на успех — ведь бороться с ней фактически некому! Кроме маленького злюки Mini JCW. Кто из этой парочки круче? Читайте в нашем сравнительном тесте хот-хэтчей!
Немного важных новостей
- В США на торги снова выставили ржавый УАЗ без пробега.
- Компатвэн BMW с большими «ноздрями» рассекретили до премьеры.
- Появились подробности об обновлённом Kia Ceed для России.
- АвтоВАЗ снова приостановил конвейеры.
Почитать перед сном
Электрическое будущее неизбежно, а дешеветь автомобили никак не хотят. Что делать? Правильно, искать электромобили, которые стоят дёшево. Например, как велосипед! И можете сильно не напрягаться — мы всё сделали за вас: открыли Alibaba и нашли там самые дешёвые электрокары. Наслаждайтесь!
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Мы говорим «лучшие», а вы — «объявления недели на Авто.ру!». А среди них — Chevrolet Camaro с умопомрачительным обвесом, очень (мы не шутим, прямо очень) редкий Maserati, Smart без лобового стекла (так и должно быть) и ещё несколько машин, которые вряд ли оставят вас равнодушными.
Кстати!
Dodge Challenger, даже с мотором V6 — мечта, а не машина! А знаете, во сколько обходится владение мечтой? Мы выяснили и делимся тайным знанием с вами!