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Электрокары оборонного концерна «Алмаз-Антей» получат российские аккумуляторы
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Дмитрий Елизаров

Литий-ионные аккумуляторы для семейства электрокаров E-Neva будет поставлять петербургская компания «Ригель». Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на соглашение между «Ригелем» и Обуховским заводом. «Ригелю» предстоит не только наладить производство, но и сначала разработать эти батареи.

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  • Обуховский завод, который входит в состав оборонного концерна «Алмаз-Антей», займётся производством электромобилей. Представители завода заявили изданию, что платформа, на которой будут базироваться электрокары, является завершённым продуктом, а транспорт на её основе способен передвигаться автономно. При этом серийные образцы электромобилей семейства E-Neva ещё не представлены.
  • Прототип кроссовера, способный передвигаться самостоятельно, разработчики показали главе Минпромторга Денису Мантурову в июле нынешнего года. О получении ряда патентов на E-Neva концерн объявил в декабре. Тогда стало известно, что 4,5-метровый кроссовер получит двухмоторную установку, которая позволит ускоряться до 60 км/ч за 2,7 секунды.
  • Аккумуляторы вседорожника должны иметь ёмкость 88 кВтч, а запас хода E-Neva составит 463 километра. Будут ли батареи «Ригеля» соответствовать этим характеристикам, пока неизвестно.

Ранее «Алмаз-Антей» показал дизайнерские макеты ещё двух типов электрокаров, которые могли бы базироваться на платформе E-Neva. Это кросс-купе и коммерческий фургон с необычной формой остекления.

Как считаете, появятся когда-нибудь в России свои электрокары?

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