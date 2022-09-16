Электрокары оборонного концерна «Алмаз-Антей» получат российские аккумуляторы

Литий-ионные аккумуляторы для семейства электрокаров E-Neva будет поставлять петербургская компания «Ригель». Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на соглашение между «Ригелем» и Обуховским заводом. «Ригелю» предстоит не только наладить производство, но и сначала разработать эти батареи.