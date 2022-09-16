Электрокары оборонного концерна «Алмаз-Антей» получат российские аккумуляторы

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Российских чиновников решили пересадить на китайские автомобили
Дмитрий Елизаров
Литий-ионные аккумуляторы для семейства электрокаров E-Neva будет поставлять петербургская компания «Ригель». Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на соглашение между «Ригелем» и Обуховским заводом. «Ригелю» предстоит не только наладить производство, но и сначала разработать эти батареи.
Ранее «Алмаз-Антей» показал дизайнерские макеты ещё двух типов электрокаров, которые могли бы базироваться на платформе E-Neva. Это кросс-купе и коммерческий фургон с необычной формой остекления.