На продажу выставили лимузин Bentley Arnage с дверями «крыло чайки»

Электрокары «Москвич» получат российские моторы, а сам завод станет технологически независимым
Новости

Дмитрий Елизаров

Руководство завода «Москвич» заявило, что электромобили, выпуск которых планируется освоить к 2025 году, получат собственные двигатели и аккумуляторы. Об этом пишет ТАСС. Двумя годами позже «Москвич» должен стать полностью технологически независимым.

Читайте нас в Дзене!
  • Разработку собственной отечественной платформы для электрокаров «Москвича» уже назвали приоритетной задачей завода. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял на церемонии запуска конвейера. Очевидно, помимо платформы для «Москвичей» планируется своими силами разработать и всю силовую электронику. Выпускать моторы, батареи и зарядные устройства будут на территории Москвы, но кто именно займётся производством, пока не уточняется. Ранее сообщалось, что разработкой и выпуском аккумуляторов может заняться «Ростех».
  • В августе сообщалось, что в столичном районе Бирюлёво завершили создание предприятия по выпуску деталей для «Москвичей» и Lada, но электрические компоненты в сообщении не упоминались.
  • К 2025 году завод должен выйти на объём производства до 25 тысяч электрокаров в год. По всей видимости, на этот момент большая часть из них окажется «Москвичами 3е» — электрической версией кроссовера, производство которого было запущено сегодня, 23 ноября.
  • А к 2027 году «Москвич» планирует стать полностью технологически независимым. По словам Дениса Мантурова, которые приводит «РИА Новости», это означает максимальный уровень локализации.
  • «До 2025 года есть чёткие согласованные планы по наращиванию уровня технологической независимости, имея в виду уровень локализации по этапам сварки, покраски с выходом на полную технологическую независимость к 2027 году», — цитирует агентство слова министра.

Первой моделью, крупноузловую сборку которой освоили на бывшем предприятии Renault, стал кроссовер «Москвич 3» со 150-сильным полуторалитровым турбомотором. Его продажи в Москве по данным Минпромторга должны стартовать ещё до конца нынешнего года.

Как считаете, реализуемые планы?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании