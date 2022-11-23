Электрокары «Москвич» получат российские моторы, а сам завод станет технологически независимым

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Дмитрий Елизаров
Руководство завода «Москвич» заявило, что электромобили, выпуск которых планируется освоить к 2025 году, получат собственные двигатели и аккумуляторы. Об этом пишет ТАСС. Двумя годами позже «Москвич» должен стать полностью технологически независимым.
Первой моделью, крупноузловую сборку которой освоили на бывшем предприятии Renault, стал кроссовер «Москвич 3» со 150-сильным полуторалитровым турбомотором. Его продажи в Москве по данным Минпромторга должны стартовать ещё до конца нынешнего года.