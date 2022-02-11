Электрокары, которые приедут в Россию уже в 2022 году

Записывайте, запоминайте и освобождайте место у розеток — эти модели приедут на наш рынок уже в нынешнем году! Собрали для вас десяток новинок на батарейках: от городских хэтчбеков до спорткупе и «заряженных» кроссоверов!
Ровно год назад мы сталкивали лбами Porsche Taycan и новейший электрический Audi, сравнивая дизайн, дальнобойность и отдачу силовых установок соплатформенников. В Европе четырёхдверный GT появился в мае 2021 года, но на пути к нам новинка слегка задержалась.
В компании Audi решились исправить этот недочёт: уже во втором полугодии российский офис начнёт принимать заказы на e-tron GT, который станет третьим по счёту представителем электрической линейки на нашем рынке — после кроссовера e-tron и его купе-версии Sportback.
Ни цен, ни оснащения немецкий бренд ещё не озвучил, поэтому можно лишь предположить, что ставка будет сделана на самые упакованные комплектации электромобиля. Помимо гражданской версии мощностью 476 л.с., двухмоторный электроседан существует в заряженном исполнении RS на 598 сил. Как и Porsche Taycan, спорткар от Audi способен кратковременно повышать пиковую отдачу: в режиме Overboost максимальная мощность достигает 646 сил, которых достаточно для 3,3-секундного разгона до «сотни». Такие «электрички» нам нужны!
Российский офис BMW готовит сразу две электрические новинки! С батарейным кроссовером iX мы успели познакомиться в «статике», а заказы на эту модель уже собираются полным ходом (базовый ценник составляет 8,5 млн ₽). Однако к лету нас ждёт нечто более «злое» и столь же бесшумное. А именно спортивное M-исполнение iX с 540-сильным тандемом электродвигателей. Задний мотор мощностью 489 л.с. выступает основным источником тяги, а передний 258-сильный подключается при необходимости, доводя совокупный крутящий момент до 1015 Нм. В режиме лонч-контроля отдача кроссовера вырастает до 619 л.с. и 1100 Нм, а выжимать из машины все соки можно в течение десяти секунд. При этом в экономичных режимах убойный iX M60 готов проезжать до 566 км на одной зарядке.
Но не расходитесь: это не все электроновинки от BMW. В списке премьер 2022 года есть ещё одна модель — «четвёртая» серия с 544-сильной начинкой. Купе i4 приземлится на наш рынок в топовом исполнении M50: с двумя моторами, 80‑киловаттной батареей и 510-километровым запасом хода. В плане динамики «электрочетвёрка» готова удивлять и радовать: 3,9 секунды до «сотни» и 225 км/ч. Прайс-лист огласят позже.
Китайский бренд Chery тоже полирует фанфары перед российской премьерой нового электрокара. Правда, официальной информации о самой модели пока немного. Известно, что речь идёт о кроссовере, который появится ближе к концу года, пропустив вперёд вереницу вседорожников с ДВС: модернизированный Tiggo 4 Pro, премиальный «компакт» LX от суббренда Exeed и модель Omoda 5, которой, по слухам, грозятся сменить имя.
Для особо нетерпеливых можем подбросить немного информации. Судя по всему, таинственным электрокаром от Chery в России станет стильный купеобразный паркетник eQ5, представленный в Китае в позапрошлом году. Новинка получила заднеприводную платформу и отличный (от современных Чери) дизайн работы Pininfarina. Если мы правы и это именно та «русская» новинка, то дебют будет очень интересным.
И всё же куда более громкой премьерой из Азии обещает стать кроссовер Ioniq 5, успевший наделать шуму по всему миру. В Россию батарейная новинка официально приедет летом, хотя уже сейчас автомобиль можно купить на Авто.ру. В Hyundai успели отметить, что электрокар появится в полноприводном исполнении и максимальной комплектации, а распространяться будет по подписке, что позволит клиентам иначе взглянуть на процесс владения машиной.
А ещё полноприводный Ioniq 5 — это 306 л.с. и 606 Нм от двух моторов, 72,6-киловаттный блок батарей, паспортная дальнобойность более 400 километров и разгон до 100 км/ч за 5,2 секунды. А ещё — очень просторный салон, продвинутый бортовой медиакомплекс с двумя экранами и полуавтономное вождение.
Обтекаемый EV6 — ещё один «электрокореец», который приедет в Россию в 2022 году. Технически новинка от Kia идентична Ioniq: оба электрокара базируются на платформе E‑GMP, которая предусматривает возможность использования 800-вольтовой зарядки, а также предлагают несколько вариантов с одним или двумя моторами. Правда, топ-версия EV6 Long Range от Kia немного мощнее: 325 сил против 306 у Ioniq.
Похожа будет и программа подписки на электрокар, которую Kia запустит в России. Правда, пока непонятно, какую из вариаций электрокроссовера компания предложит пользователям. Скорее всего, в РФ будут доступны самые дальнобойные версии в максимальном оснащении. При этом мечтать о реально «горячем» варианте EV6 GT на 585 «лошадей» (0–100 км/ч — за 3,5 с) в России рановато…
Продажи бесшумного MINI в нашей стране стартовали ещё в середине января — компания открыла приём заказов и зарядила ценник в 3,6 миллиона рублей (который ещё может быть пересмотрен). В обмен на эту сумму покупатели должны получить 184-сильный хэтчбек с 32,6-киловаттной батарей и 234-километровым запасом хода.
Мы уже успели опробовать новинку и даже подробно высказались о плюсах и минусах электро-Мини. Первая партия для России придёт уже весной и окажется сравнительно скромной: всего 250 экземпляров. На выбор предлагаются две версии: базовая и подороже. Вторая, помимо опций (вроде двухзонного климат-контроля и навигации), порадует ещё и бесплатным клиентским обслуживанием в течение трёх лет или на протяжении первых 60 тысяч километров пробега.
Если MINI рискует стать самым доступным электрокаром на батарейках, то парочка Мерседесов метят на вершину роскоши. Первый называется EQS и представляет собой электрическое альтер-эго S-класса: тот же люкс, тот же уровень салонного комфорта, сравнимый список бортовой электроники и гаджетов, но в другом дизайне и без старомодных ДВС под капотом. Версию 580 4Matic с двумя электромоторами (523 л.с., 855 Нм) и запасом хода в 770 километров (по циклу WLTP) можно будет заказать уже в первом квартале этого года.
Второй новинкой «трёхлучевого» бренда обещает стать четырёхдверка EQE — то есть «зелёная» альтернатива E-классу. В Россию электрокар должен приехать к лету, и пока неизвестно, в какой из доступных версий он пожалует. Впервые показанный в сентябре, электроседан получил ряд вариаций, включающих одно- и двухмоторную. Запас хода в зависимости от версии составляет от 545 до 660 километров по циклу WLTP.
Наконец, пара шведских премьер для России. В 2022 году компания Volvo начнёт предлагать свои компактные модели линейки Recharge: кроссовер XC40 и кросс-купе C40. Обе поначалу будут доступны по подписке, а затем их начнут продавать.
Первым на рынок пожалует XC40 с двумя электромоторами, выдающими неслабые 408 лошадиных сил. Разгон до «сотни» у вседорожника может уложиться в 4,9 секунды, а если никуда не торопиться, то можно попытаться приблизиться к тем 400 километрам запаса хода, о которых говорится в официальном буклете.
Купе-кроссовер C40, который, несмотря на схожесть, считается более продвинутой моделью. У неё своя электрическая архитектура, хотя и идентичные XC40 силовые агрегаты. Что касается цен и точных дат визита электромобилей на наш рынок, то ни того, ни другого пока нет. Кстати, как вы относитесь к самой идее автомобиля по подписке?