Электрокары, которые приедут в Россию уже в 2022 году

Ровно год назад мы сталкивали лбами Porsche Taycan и новейший электрический Audi, сравнивая дизайн, дальнобойность и отдачу силовых установок соплатформенников. В Европе четырёхдверный GT появился в мае 2021 года, но на пути к нам новинка слегка задержалась.

В компании Audi решились исправить этот недочёт: уже во втором полугодии российский офис начнёт принимать заказы на e-tron GT, который станет третьим по счёту представителем электрической линейки на нашем рынке — после кроссовера e-tron и его купе-версии Sportback.

Ни цен, ни оснащения немецкий бренд ещё не озвучил, поэтому можно лишь предположить, что ставка будет сделана на самые упакованные комплектации электромобиля. Помимо гражданской версии мощностью 476 л.с., двухмоторный электроседан существует в заряженном исполнении RS на 598 сил. Как и Porsche Taycan, спорткар от Audi способен кратковременно повышать пиковую отдачу: в режиме Overboost максимальная мощность достигает 646 сил, которых достаточно для 3,3-секундного разгона до «сотни». Такие «электрички» нам нужны!