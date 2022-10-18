Toyota сняла пародию на «Форсажи» для рекламы заряженной Corolla

Электрокары из Уганды, стоит ли покупать Land Cruiser Prado из ОАЭ и Rolls-Royce на батарейках. Главное за день
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Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Cadillac представил серийную версию флагманского электрокара Celestiq. Это большой лифтбек с четырёхместным салоном, более чем 600-сильной силовой установкой и ценником на уровне Rolls-Royce. Сгорая от желания лично познакомиться с новинкой, переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.

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Первый электрокар Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce обнародовала первые изображения и предварительные характеристики электрического купе Spectre. Двухдверка имеет схожий с моделью Wraith дизайн экстерьера и довольно консервативный салон, электромоторы мощностью 585 л.с. и запас хода в 520 километров.

Toyota Land Cruiser Prado из ОАЭ

У российских дилеров Тойоты ещё остались новые Land Cruiser Prado, однако стоят они просто космически дорого. Но есть вариант сильно сэкономить: отправиться к неофициалам и купить Prado из Эмиратов, который может оказаться вдвое дешевле. В чём внедорожники будут отличаться и что нужно знать при покупке машины из ОАЭ? Рассказываем!

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Сотрудники ГИБДД иногда наказывают владельцев электросамокатов и моноколёс, нарушающих ПДД. Причём дело может дойти даже до лишения прав на управление транспортными средствами! А возможно ли такое в случае с обычным велосипедом? Отвечает юрист!

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С момента выпуска этих отечественных автомобилей прошли десятилетия, но гаражное хранение и бережливость владельцев обеспечили удивительный результат: сегодня они фактически новые! Скорее оцените свежую порцию удивительных находок на Авто.ру.

Кстати!

Подземные водопады, Сулакский каньон и аул-призрак: едем в Дагестан! Рассказываем, что обязательно нужно посетить в этой многогранной республике, а также где там остановиться и вкусно поесть.

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