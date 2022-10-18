Электрокары из Уганды, стоит ли покупать Land Cruiser Prado из ОАЭ и Rolls-Royce на батарейках. Главное за день

Сотрудники ГИБДД иногда наказывают владельцев электросамокатов и моноколёс, нарушающих ПДД. Причём дело может дойти даже до лишения прав на управление транспортными средствами! А возможно ли такое в случае с обычным велосипедом? Отвечает юрист!

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С момента выпуска этих отечественных автомобилей прошли десятилетия, но гаражное хранение и бережливость владельцев обеспечили удивительный результат: сегодня они фактически новые! Скорее оцените свежую порцию удивительных находок на Авто.ру.

