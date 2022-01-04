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Электрокары Indigo от дизайнеров Audi и Porsche: активная подвеска и руль по центру

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Дмитрий Елизаров

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В рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе стартап Indigo Technologies рассекретил перспективный электромобиль Flow сразу в двух версиях — коммерческой и пассажирской. Разработан Flow выходцами из Audi и Porsche и отличается необычной силовой установкой, а также оригинальной компоновкой салона.

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  • Должность технического директора в Indigo Technologies занимает Фолькер Кезе, ранее управлявший развитием инновационных продуктов в Audi. Кроме того, в стартапе участвуют экс-дизайнер Porsche и Lucid Эрик Оберс и выходец из General Motors дизайнер Хью Робинсон.
  • Их стараниями Indigo Flow получил водительское место, расположенное по центру передней части салона. В распоряжении водителя — трёхспицевое рулевое колесо с сенсорными панелями и цифровая панель приборов, с каждой стороны которой расположено ещё по одному экрану. Пассажирская версия Flow дополнительно оснащается двумя креслами позади водительского, у грузового фургона это пространство отдано пространству для поклажи.
  • Indigo Flow для пассажиров отличается панорамным остеклением крыши и боковыми окнами. Обе модификации имеют огромные сдвижные боковые двери — по одной с каждой стороны.
  • Фургоны планируется оснащать мотор-колёсами, каждое из которых развивает 30 л.с. и 250 Нм, а также активной подвеской с электроприводом. Утверждается, что применение мотор-колёс позволило сделать интерьер более просторным, а плоский пол — более низким. Известно также, что Flow получит компактную 40-киловаттную батарею, которая тем не менее должна обеспечить запас хода примерно в 400 километров. Когда именно Indigo Technologies начнёт производство своего электрокара, не уточняется.

Ещё один необычный компактвэн в середине декабря прошлого года представил стартап Arrival, основанный экс-директором Yota Денисом Свердловым. Arrival Car разработан для таксомоторных сервисов.

Руль по центру — хорошо или плохо?

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