Электрокары Indigo от дизайнеров Audi и Porsche: активная подвеска и руль по центру

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В рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе стартап Indigo Technologies рассекретил перспективный электромобиль Flow сразу в двух версиях — коммерческой и пассажирской. Разработан Flow выходцами из Audi и Porsche и отличается необычной силовой установкой, а также оригинальной компоновкой салона.
Ещё один необычный компактвэн в середине декабря прошлого года представил стартап Arrival, основанный экс-директором Yota Денисом Свердловым. Arrival Car разработан для таксомоторных сервисов.