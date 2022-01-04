Электрокары Indigo от дизайнеров Audi и Porsche: активная подвеска и руль по центру

В рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе стартап Indigo Technologies рассекретил перспективный электромобиль Flow сразу в двух версиях — коммерческой и пассажирской. Разработан Flow выходцами из Audi и Porsche и отличается необычной силовой установкой, а также оригинальной компоновкой салона.