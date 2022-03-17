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Электрокары «Автотора», которые выйдут в 2023 году, получат отечественные аккумуляторы

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Дмитрий Елизаров

Калининградское предприятие «Автотор» выпустит пилотную партию электрокаров уже в следующем году, причём со временем их начнут комплектовать аккумуляторами компании «Ренэра», которая входит в структуры Росатома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга. Соответствующие соглашения уже подписаны.

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  • Соглашение между «Автотором», Росатомом и правительством Калининградской области предусматривает объединение усилий по развитию производства электротранспорта. «Автотор» займётся сборкой электрокаров, а Росатом в лице компании «Ренэра» построит в регионе завод по производству литий-ионных аккумуляторов. Устанавливать их будут также на электробусы и прочую спецтехнику.
  • Завод заработает только в 2025 году, однако первую партию электромобилей «Автотор» планирует выпустить двумя годами ранее. В ближайшие годы завод собирается также освоить производство зарядных станций.
  • В последующие годы вплоть до 2030-го «Автотор» будет заниматься увеличением локализации производства и расширением модельного ряда. При этом в официальном сообщении не уточняется, какие именно электромобили собирается выпускать предприятие.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что «Автотор» освоит производство двух типов электромобилей. Первым станет компактная машина для городских условий, ориентированная на молодёжь, вторым — электромобиль для пользователей с ограниченными способностями.

Купили бы электромобиль из Калининграда?

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