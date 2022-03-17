Электрокары «Автотора», которые выйдут в 2023 году, получат отечественные аккумуляторы

Калининградское предприятие «Автотор» выпустит пилотную партию электрокаров уже в следующем году, причём со временем их начнут комплектовать аккумуляторами компании «Ренэра», которая входит в структуры Росатома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга. Соответствующие соглашения уже подписаны.