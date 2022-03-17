Электрокары «Автотора», которые выйдут в 2023 году, получат отечественные аккумуляторы

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Дмитрий Елизаров
Калининградское предприятие «Автотор» выпустит пилотную партию электрокаров уже в следующем году, причём со временем их начнут комплектовать аккумуляторами компании «Ренэра», которая входит в структуры Росатома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга. Соответствующие соглашения уже подписаны.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что «Автотор» освоит производство двух типов электромобилей. Первым станет компактная машина для городских условий, ориентированная на молодёжь, вторым — электромобиль для пользователей с ограниченными способностями.