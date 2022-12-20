Электрокар Lucid Air выставили против Tesla Model S Plaid и Bugatti Chiron

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Электрокар Lucid Air Sapphire дебютировал в статусе мощнейшего седана в мире
Кроссовер Mazda CX-60 получил тюнинг-кит от японского ателье AutoExe
Кирилл Малышев
YouTube-канал Hagerty свёл в дрэг-гонке (402 метра) две признанные самые быстрые машины в мире — бензиновый Bugatti Chiron Pur Sport и электрическую Tesla Model S Plaid. Третьим стал электромобиль от стартапа Lucid — седан Air в топовом исполнении Sapphire.
Ранее «беспородный» электромобиль Kia EV6 GT едва не посрамил в дрэге признанного авторитета среди суперкаров. Lamborghini Aventador SVJ оказался на финише впереди и минимальным преимуществом. При этом сразу после старта он шёл даже чуть позади электрокара.