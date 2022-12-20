Электрокар Lucid Air выставили против Tesla Model S Plaid и Bugatti Chiron

Lucid

с первых метров вышел вперёд и на финише был впереди на три корпуса. Он достиг 60 миль в час (96 км/ч) за 2,1 секунды и прошёл четверть мили за 9,1 секунды. Столько же потратила на набор 60 миль в час

Tesla

, но затем замедлилась и финишировала с результатом 9,3 секунды. У

Bugatti

всё наоборот: медленнее старт (2,3 секунды до 60 миль/ч), но те же 9,3 секунды на финише, что у Теслы. Причем бензиновый гиперкар оказался чуть впереди электрического.