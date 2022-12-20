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Электрокар Lucid Air выставили против Tesla Model S Plaid и Bugatti Chiron
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Кирилл Малышев

YouTube-канал Hagerty свёл в дрэг-гонке (402 метра) две признанные самые быстрые машины в мире — бензиновый Bugatti Chiron Pur Sport и электрическую Tesla Model S Plaid. Третьим стал электромобиль от стартапа Lucid  седан Air в топовом исполнении Sapphire.

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  • 1500-сильный Bugatti Chiron установил не один рекорд скорости, выходя за пределы 400 км/ч. Реальное время разгона до сотни гиперкара не превышает 2,5 секунды.
  • Tesla Model S Plaid оснащена тремя электромоторами суммарной мощностью 1022 л.с. Официальное время набора 60 миль/ч (97 км/ч) составляет 1,99 секунды, и на YouTube можно найти ролики, подтверждающие это.
  • Lucid Air Sapphire — амбициозный новичок. У него тоже три электромотора, но их отдача превышает 1200 л.с. На сегодня машина имеет статус наиболее мощного серийного седана в мире. Но на дрэг с реальными соперниками она вышла впервые.
  • Lucid с первых метров вышел вперёд и на финише был впереди на три корпуса. Он достиг 60 миль в час (96 км/ч) за 2,1 секунды и прошёл четверть мили за 9,1 секунды. Столько же потратила на набор 60 миль в час Tesla, но затем замедлилась и финишировала с результатом 9,3 секунды. У Bugatti всё наоборот: медленнее старт (2,3 секунды до 60 миль/ч), но те же 9,3 секунды на финише, что у Теслы. Причем бензиновый гиперкар оказался чуть впереди электрического.

Ранее «беспородный» электромобиль Kia EV6 GT едва не посрамил в дрэге признанного авторитета среди суперкаров. Lamborghini Aventador SVJ оказался на финише впереди и минимальным преимуществом. При этом сразу после старта он шёл даже чуть позади электрокара.

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