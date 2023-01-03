Электролифтбек Zeekr 001 получил дальнобойную версию

Александр Шохинов
Компания Zeekr представила особую модификацию электрического лифтбека 001 под названием Safari, которая будет отличаться аккумулятором увеличенной до 140 кВт·ч ёмкостью. Запас хода такого электрокара составляет 1032 километра (по китайскому циклу CLTC), а тираж дальнобойного исполнения будет ограничен и составит 1000 экземпляров.
- Базовую версию модели в движение приводит 272-сильный электромотор, топовая версия будет оснащаться двухмоторной силовой установкой с отдачей 544 лошадиные силы, способной ускориться до 100 км/ч за 3,8 секунды.
- Помимо дальнобойной модификации покупатели смогут выбрать стандартные исполнения с батареями ёмкостью 86 и 100 кВт·ч, обеспечивающими запас хода 546 и 741 километров соответственно.
- Электролифтбек оборудован 8,8-дюймовой цифровой панелью приборов и мультимедийным тачскрином диагональю 14,7 дюйма.
- Все Zeekr 001 Safari будут проданы в Китае. Цены на модель составляют от 43 487 до 55 953 долларов (3,2–3,9 миллиона рублей).
В декабре жюри ежегодной премии Xuanyuan Awards включило Zeekr 001 в топ-10 автомобилей года в Китае. В шорт-лист также вошли вседорожники Smart #1, Avatr 11, RisingAuto R7, Xpeng G9 и Aito M7, Nio ET5, седан Shenlan SL03 и минивэн Voyah Dreamer.
В середине ноября производитель представил компактный концепт роботакси под названием M-Vision. Модель лишена всех органов управления, но сохранила крупный монитор на передней панели и обзавелась сдвижными дверями с сервоприводами, которые сдвигаются на 1,4 метра. По планам, коммерческая эксплуатация новинки на территории США начнётся в 2024 году.