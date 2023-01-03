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Электролифтбек Zeekr 001 получил дальнобойную версию
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Александр Шохинов

Компания Zeekr представила особую модификацию электрического лифтбека 001 под названием Safari, которая будет отличаться аккумулятором увеличенной до 140 ﻿кВт·ч ёмкостью. Запас хода такого электрокара составляет 1032 километра (по китайскому циклу CLTC), а тираж дальнобойного исполнения будет ограничен и составит 1000 экземпляров.

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  • Базовую версию модели в движение приводит 272-сильный электромотор, топовая версия будет оснащаться двухмоторной силовой установкой с отдачей 544 лошадиные силы, способной ускориться до 100 км/ч за 3,8 секунды.
  • Помимо дальнобойной модификации покупатели смогут выбрать стандартные исполнения с батареями ёмкостью 86 и 100 ﻿кВт·ч, обеспечивающими запас хода 546 и 741 километров соответственно.
  • Электролифтбек  оборудован 8,8-дюймовой цифровой панелью приборов и мультимедийным тачскрином диагональю 14,7 дюйма.
  • Все Zeekr 001 Safari будут проданы в Китае. Цены на модель составляют от 43 487 до 55 953 долларов (3,23,9 миллиона рублей).

В декабре жюри ежегодной премии Xuanyuan Awards включило Zeekr 001 в топ-10 автомобилей года в Китае. В шорт-лист также вошли вседорожники Smart #1, Avatr 11, RisingAuto R7, Xpeng G9 и Aito M7, Nio ET5, седан Shenlan SL03 и минивэн Voyah Dreamer.

В середине ноября производитель представил компактный концепт роботакси под названием M-Vision. Модель лишена всех органов управления, но сохранила крупный монитор на передней панели и обзавелась сдвижными дверями с сервоприводами, которые сдвигаются на 1,4 метра. По планам, коммерческая эксплуатация новинки на территории США начнётся в 2024 году.

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