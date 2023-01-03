Электролифтбек Zeekr 001 получил дальнобойную версию

Базовую версию модели в движение приводит 272-сильный электромотор, топовая версия будет оснащаться двухмоторной силовой установкой с отдачей 544 лошадиные силы, способной ускориться до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Помимо дальнобойной модификации покупатели смогут выбрать стандартные исполнения с батареями ёмкостью 86 и 100 ﻿кВт·ч, обеспечивающими запас хода 546 и 741 километров соответственно.

Электро лифтбек оборудован 8,8-дюймовой цифровой панелью приборов и мультимедийным тачскрином диагональю 14,7 дюйма.

оборудован 8,8-дюймовой цифровой панелью приборов и мультимедийным тачскрином диагональю 14,7 дюйма. Все Zeekr 001 Safari будут проданы в Китае. Цены на модель составляют от 43 487 до 55 953 долларов (3,2 – 3,9 миллиона рублей).



В декабре жюри ежегодной премии Xuanyuan Awards включило Zeekr 001 в топ-10 автомобилей года в Китае. В шорт-лист также вошли вседорожники Smart #1, Avatr 11, RisingAuto R7, Xpeng G9 и Aito M7, Nio ET5, седан Shenlan SL03 и минивэн Voyah Dreamer.

В середине ноября производитель представил компактный концепт роботакси под названием M-Vision. Модель лишена всех органов управления, но сохранила крупный монитор на передней панели и обзавелась сдвижными дверями с сервоприводами, которые сдвигаются на 1,4 метра. По планам, коммерческая эксплуатация новинки на территории США начнётся в 2024 году.