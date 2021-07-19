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Электрокар XPeng P5 в Китае оценили на треть дешевле, чем Tesla Model 3

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Кирилл Малышев

Компания XPeng Motors объявила цены на модель Р5. В Китае её можно будет купить за 160 000 — 230 000 юаней в зависимости от уровня оснащения, пишет South China Morning Post. В переводе на рубли это составляет от 1,83 до 2,64 миллиона.

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  • Пользующаяся большой популярностью в КНР Tesla Model 3 местной сборки (в июне продажи составили 33 000 штук + 122% к АППГ) стоит как минимум 250 900 юаней (2,87 миллиона рублей) или на 37 процентов больше по сравнению с базовым XPeng P5. В России примерно в этом же диапазоне находятся цены на большие седаны Kia K5 и Toyota Camry. Самый доступный электро­мобиль — китайский JAC iEV7S, относящийся к гольф-классу, — обойдётся в 2,5 миллиона рублей. 
  • XPeng P5 предложат в шести версиях. Поставки начнутся в октябре, и бренд рассчитывает на огромный успех у китайцев со средним уровнем дохода, которые хотят при этом высоко­технологичный электрокар. Так, автопилот в XPeng P5 будет соответ­ствовать третьему уровню автономности.
  • В двух средних комплектациях у Р5 будет два лидара, пять камер, 12 ультра­звуковых датчиков и 13 камер высокого разрешения. В двух старших версиях к этому набору добавят ещё два лидара. Отметим, что многие автопроиз­водители не используют лидары, так как считают их слишком дорогими, а Tesla отказалась даже от более дешёвых радаров.
  • Для XPeng P5 будет предлагаться единственный электро­мотор отдачей 211 л.с. Ёмкость литий-ионного аккумулятора в зависимости от исполнения составит от 55,9 до 71,4 кВт·ч. Запас хода по устаревшему циклу NEDC — от 460 до 600 километров. В реальной жизни он может оказаться примерно на треть меньше.

Купили бы XPeng P5 за ту же цену, что просят в Китае?

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