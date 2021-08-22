Электрокар Volkswagen ID.3 сгорел в Нидерландах по неизвестной причине

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Let’s Play. Тест-драйв электрокара Volkswagen ID.3
Посмотрите на очень необычный селектор трансмиссии в электрокаре Genesis GV60
Михаил Кондратьев
Электрокар Volkswagen ID.3 загорелся во время стоянки по неизвестной причине. Это произошло в Гронингене, Нидерланды. Хэтчбек вспыхнул после отключения от зарядной станции. Очевидцы засняли горящую машину на видео.
В июле в США сгорела новая Тесла, самая мощная модификация Model S с приставкой к названию Plaid. На тушение электрокара у пожарных ушло около трёх часов.