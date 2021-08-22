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Электрокар Volkswagen ID.3 сгорел в Нидерландах по неизвестной причине
Новости

Михаил Кондратьев

Электрокар Volkswagen ID.3 загорелся во время стоянки по неизвестной причине. Это произошло в Гронингене, Нидерланды. Хэтчбек вспыхнул после отключения от зарядной станции. Очевидцы засняли горящую машину на видео.


  • Владелица подошла к припаркованному ID.3 и вынула штекер зарядки, после чего усадила ребёнка в машину и собиралась сесть за руль, однако в этот момент заметила дым. Вскоре хэтчбек вспыхнул.
  • Ни она, ни ребёнок не пострадали, но повреждения получил другой электрокар, стоявший за ID.3, — Nissan Leaf первого поколения. Пожарные прибыли достаточно быстро, но автомобиль к тому времени уже был весь в огне.
  • Сообщается, что в Volkswagen намерены изучить остатки электро­мобиля и установить причину пожара. На сегодня это един­ственный известный случай возгорания электрической модели марки.
  • Компактный ID.3 был представлен в 2019 году и вышел на рынок в 2020‑м, став первой моделью электрической линейки ID. Старт продаж был отложен, а после произво­дитель провёл отзыв из‑за проблемы с защитным проводником зарядного устройства.

В июле в США сгорела новая Тесла, самая мощная модификация Model S с приставкой к названию Plaid. На тушение электрокара у пожарных ушло около трёх часов.

Видели когда-нибудь горящий автомобиль вживую?

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