Alfa Romeo обновила седан Giulia и кроссовер Stelvio: новая внешность и лимитированная версия Competizione

Электрокар Tesla впервые стал самым продаваемым автомобилем в Европе
Новости

Дмитрий Елизаров

Самым продаваемым автомобилем в Европе по итогам сентября стал электрокар Tesla Model Y. Как подсчитала аналитическая компания JATO Dymanics, это произошло впервые в истории компании. Успех Model Y объясняют наращиванием производства на заводе Tesla в Берлине. Растёт в Европе и рынок электрокаров в целом.

Читайте нас в Дзене!

Tesla Model Y

  • Европейцы в сентябре приобрели и зарегистрировали 29 367 экземпляров электрокроссовера. Это на 227% больше показателей того же месяца прошлого года. На втором месте компактный Peugeot 208 (19,6 тысяч машин), третью позицию занял бюджетный хэтч Dacia Sandero (17,7 тысяч экземпляров).
  • Среди электромобилей на второй позиции в Европе оказалась Tesla Model 3 с результатом 12,2 тысячи машин — это 50-процентное снижение продаж. Эксперты объясняют ситуацию как сложностями с производством Tesla в Китае, откуда Model 3 поставляется на европейский рынок, так и растущей популярностью кроссовера Model Y. Вошедший в тройку лидеров европейский VW ID.3 зарегистрировали в сентябре лишь 6,5 тысячи раз.
  • В целом долю электрокаров на европейском рынке на данный момент аналитики оценивают в 15,6%: в сентябре было продано более 160 тысяч электрокаров. Популярнее всего батарейный транспорт оказался в Германии, Великобритании и Франции, которые обеспечили более 60% продаж.
  • Всего компания Tesla в нынешнем году уже выпустила 880 тысяч экземпляров Model Y. При этом в 2021 году с конвейеров компании сошло немногим более 906 тысяч этих электрокаров.

Tesla выпускает Model Y для европейского рынка на «Гигафабрике» в Берлине. Завод открылся в марте нынешнего года и может собирать до полумиллиона электрокаров в год, но на проектную мощность выйдет только к середине десятилетия. Сейчас завод выпускает 2000 машин в неделю.

Так всё-таки — Model 3 или Model Y?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании