Электрокар Tesla впервые стал самым продаваемым автомобилем в Европе

Среди электромобилей на второй позиции в Европе оказалась Tesla Model 3 с результатом 12,2 тысячи машин — это 50-процентное снижение продаж. Эксперты объясняют ситуацию как сложностями с производством Tesla в Китае, откуда Model 3 поставляется на европейский рынок, так и растущей популярностью кроссовера Model Y.

Вошедший в тройку лидеров европейский VW ID.3 зарегистрировали в сентябре лишь

6,5 тысячи раз.