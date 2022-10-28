Электрокар Tesla впервые стал самым продаваемым автомобилем в Европе

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Дмитрий Елизаров
Самым продаваемым автомобилем в Европе по итогам сентября стал электрокар Tesla Model Y. Как подсчитала аналитическая компания JATO Dymanics, это произошло впервые в истории компании. Успех Model Y объясняют наращиванием производства на заводе Tesla в Берлине. Растёт в Европе и рынок электрокаров в целом.
Tesla выпускает Model Y для европейского рынка на «Гигафабрике» в Берлине. Завод открылся в марте нынешнего года и может собирать до полумиллиона электрокаров в год, но на проектную мощность выйдет только к середине десятилетия. Сейчас завод выпускает 2000 машин в неделю.