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Электрокар Tesla Model S стилизовали под костюм Железного человека
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Дмитрий Елизаров

Владелец Tesla Model S серьёзно модифицировал кузов электрокара в стиле костюма Железного человека — героя киновселенной Marvel. Один из пользователей ресурса Reddit обнаружил необычный электрокар во Франции. Model S получила не только новое цветовое решение, но и изменённый кузов.

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  • Tesla Model S обклеили плёнкой в красно-золотой гамме (это основные цвета Железного Человека), добавив к ней вставки в разных оттенках серого. В колёсных арках появилась фиолетовая подсветка.
  • Переднюю часть электрокара модифицировали за счёт нового бампера и капота со множеством выступов. Кроме того, здесь закреплён треугольный элемент голубого цвета — отсылка к реактору, питающему энергией костюм супергероя. Сзади также установлен новый бампер с имитацией патрубков выхлопной системы, которой электрокар не оснащается.

В начале прошлого года образец глубокого тюнинга Model S представило ателье Ares Design. Итальянцы превратили электрокар в двухдверный кабриолет со складным верхом, позаимствованным у Bentley Continental GT.

Как вам такой подход к тюнингу?

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