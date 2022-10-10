Электрокар Tesla Model S стилизовали под костюм Железного человека

Переднюю часть электрокара модифицировали за счёт нового бампера и капота со множеством выступов. Кроме того, здесь закреплён треугольный элемент голубого цвета — отсылка к реактору, питающему энергией костюм супергероя. Сзади также установлен новый бампер с имитацией патрубков выхлопной системы, которой электрокар не оснащается.