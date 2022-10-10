Электрокар Tesla Model S стилизовали под костюм Железного человека

Материал по теме
Не смотреть! Автомобили, ставшие жертвами кошмарного тюнинга
Кладбище электрокаров Great Wall обнаружили в Китае
Дмитрий Елизаров
Владелец Tesla Model S серьёзно модифицировал кузов электрокара в стиле костюма Железного человека — героя киновселенной Marvel. Один из пользователей ресурса Reddit обнаружил необычный электрокар во Франции. Model S получила не только новое цветовое решение, но и изменённый кузов.
В начале прошлого года образец глубокого тюнинга Model S представило ателье Ares Design. Итальянцы превратили электрокар в двухдверный кабриолет со складным верхом, позаимствованным у Bentley Continental GT.