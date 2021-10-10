Электрокар Tesla Model 3 едва не стал самым популярным автомобилем в Германии. Он почти догнал VW Golf

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Михаил Кондратьев
Электрокар Tesla Model 3 стал вторым по популярности автомобилем в Германии по результатам сентября. При этом он почти догнал традиционного лидера рынка — Volkswagen Golf. Разрыв составил лишь 58 машин, сообщает dw.com.
В начале октября стало известно, что доля электрокаров в Норвегии достигла 77,5 процента от общего числа новых автомобилей в сентябре. Большую роль в этом сыграл высокий спрос на Теслы (свыше 30 процентов продаж), а Model Y стала самым популярным электромобилем в стране.