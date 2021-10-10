Электрокар Tesla Model 3 едва не стал самым популярным автомобилем в Германии. Он почти догнал VW Golf

Электрокар Tesla Model 3 стал вторым по популярности автомобилем в Германии по результатам сентября. При этом он почти догнал традиционного лидера рынка — Volkswagen Golf. Разрыв составил лишь 58 машин, сообщает dw.com.

В сентябре немцы купили 6886 новых Golf и 6828 электро­мобилей Model 3. Рост спроса на самую доступную Теслу составил 146 процентов относительно сентября 2020 года, тогда как продажи Гольфа просели на 41 процент.

По результатам года Model 3 вряд ли обойдёт Golf: за первые три квартала было куплено значительно больше Гольфов. Однако интересно, что в ближайшее время американский электрокар может стать популярнее немецкой модели, которая множество лет остаётся бестселлером рынка. К тому же Model 3 пока импортируется в страну (немецкий завод Теслы ещё строится), тогда как Golf выпускается непосред­ственно в Германии.

Самый доступный электрокар VW — ID.3 — разошёлся в сентябре тиражом в 2694 штуки, хотя ещё в августе был самым популярным в стране электрокаром. На долю более дорогого ID.4 пришлось всего 1019 продаж.

В начале октября стало известно, что доля электрокаров в Норвегии достигла 77,5 процента от общего числа новых автомобилей в сентябре. Большую роль в этом сыграл высокий спрос на Теслы (свыше 30 процентов продаж), а Model Y стала самым популярным электромобилем в стране.