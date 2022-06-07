Bugatti и UYN представили совместно разработанную линию одежды

Электрокар Sony и Honda выйдет под новой маркой

Новости

Дмитрий Елизаров

Совместное предприятие Sony и Honda станет независимой компанией, не подчинённой ни одному из брендов-основателей. Об этом глава Sony Кеничиро Йошида заявил агентству Nikkei. Соответственно, электромобиль, который будет продуктом взаимодействия двух компаний, выйдет на рынок под некоей новой маркой.

Читайте нас в Дзене!

Концепт-кар Sony Vision S

  • Как именно будет выглядеть новое СП, пока непонятно: переговоры между двумя компаниями продолжаются. Тем не менее меморандум о взаимопонимании Honda и Sony уже подписали — об этом стало известно в начале весны.
  • В рамках СП компания Sony возьмёт на себя разработку программного обеспечения и мультимедийных систем для нового электромобиля. Кроме того, Sony может создать специальный набор «подключённых» сервисов: Йошида упоминал «киберпространство метавселенной», куда можно интегрировать игры, музыку и элементы е-коммерции.
  • В свою очередь компания Honda обеспечит будущему электромобилю аппаратную базу — платформу и силовые установки. Не исключено, что для новинки будут задействованы разработки концерна General Motors: доступ к американской платформе Ultium японская компания имеет благодаря ещё одному совместному предприятию.

У самой компании Sony в активе уже два концептуальных электро­мобиля, хотя фирма неоднократно отрицала намерения превращаться в авто­производителя. Последний из них был продемонстри­рован в январе в рамках выставки CES — это кроссовер длиной 4,8 метра с двумя электро­двигателями на 200 кВт каждый и семью экранами в салоне.

Как считаете, стоит производителям гаджетов заниматься электромобилями?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение