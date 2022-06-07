Электрокар Sony и Honda выйдет под новой маркой

В свою очередь компания Honda обеспечит будущему электромобилю аппаратную базу — платформу и силовые установки. Не исключено, что для новинки будут задействованы разработки концерна General Motors: доступ к американской платформе Ultium японская компания имеет благодаря ещё одному совместному предприятию.

У самой компании Sony в активе уже два концептуальных электро­мобиля, хотя фирма неоднократно отрицала намерения превращаться в авто­производителя. Последний из них был продемонстри­рован в январе в рамках выставки CES — это кроссовер длиной 4,8 метра с двумя электро­двигателями на 200 кВт каждый и семью экранами в салоне.