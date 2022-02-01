Электрокар с солнечными батареями Lightyear One претендует на звание самого энергоэффективного в мире

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В Нидерландах готовят доступный электромобиль на солнечных батареях
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Голландский стартап Lightyear провёл тесты аэродинамики и энергоэффективности своего электромобиля с солнечными батареями на высоких скоростях, сообщает Electrek.
Ранее стартап Lightyear пообещал через два-три года вывести на рынок ещё одну модель. Она будет в пять раз доступнее электрокара One, цена которого планируется на уровне 150 тысяч долларов.