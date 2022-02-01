Электрокар с солнечными батареями Lightyear One претендует на звание самого энергоэффективного в мире

Тесты проходили на испытательном полигоне в итальянской Априлии. Для инженеров было важно поместить электрокар в реальные природные условия, чтобы понять, как влияют на расход энергии низкие температуры и высокая скорость.

Lightyear One разгоняли до 130 км/ч при температуре воздуха 10 градусов Цельсия. Несмотря на это, расход энергии держался на уровне 141 Вт·ч/км. В таком темпе электрокар преодолел 400 километров. Его максимальная скорость — 160 км/ч.

Инженеры Lightyear рассчитали, что если бы у похожих по размеру моделей, к примеру Tesla Model 3 или Model S, были аккумуляторы той же ёмкости в 60 кВт·ч, их расход в тех же условиях составил бы 211 Вт·ч/км. При таких показателях конкуренты преодолели бы лишь 265 километров на одном заряде.

Главная особенность Lightyear One — встроенная в крышу солнечная панель. Она позволяет накапливать энергию на 12 километров пути за один час.

Ранее представители стартапа пообещали, что их электрокар Lightyear One сможет проехать на одном заряде более 700 километров с аккумулятором ёмкостью не более 60 кВ/ч. В июле электрокару, действительно, удалось преодолеть 710 километров без подзарядки.

С такими показателями Lightyear One претендует на звание самого энергоэффективного электрокара на рынке. Lightyear обещает запустить производство модели в первой половине 2022 года.

Ранее стартап Lightyear пообещал через два-три года вывести на рынок ещё одну модель. Она будет в пять раз доступнее электрокара One, цена которого планируется на уровне 150 тысяч долларов.