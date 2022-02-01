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Электрокар с солнечными батареями Lightyear One претендует на звание самого энергоэффективного в мире

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Александр Шохинов

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Голландский стартап Lightyear провёл тесты аэродинамики и энергоэффективности своего электромобиля с солнечными батареями на высоких скоростях, сообщает Electrek.

  • Тесты проходили на испытательном полигоне в итальянской Априлии. Для инженеров было важно поместить электрокар в реальные природные условия, чтобы понять, как влияют на расход энергии низкие температуры и высокая скорость.
  • Lightyear One разгоняли до 130 км/ч при температуре воздуха 10 градусов Цельсия. Несмотря на это, расход энергии держался на уровне 141 Вт·ч/км. В таком темпе электрокар преодолел 400 километров. Его максимальная скорость — 160 км/ч.
  • Инженеры Lightyear рассчитали, что если бы у похожих по размеру моделей, к примеру Tesla Model 3 или Model S, были аккумуляторы той же ёмкости в 60 кВт·ч, их расход в тех же условиях составил бы 211 Вт·ч/км. При таких показателях конкуренты преодолели бы лишь 265 километров на одном заряде.
  • Главная особенность Lightyear One — встроенная в крышу солнечная панель. Она позволяет накапливать энергию на 12 километров пути за один час.
  • Ранее представители стартапа пообещали, что их электрокар Lightyear One сможет проехать на одном заряде более 700 километров с аккумулятором ёмкостью не более 60 кВ/ч. В июле электрокару, действительно, удалось преодолеть 710 километров без подзарядки.
  • С такими показателями Lightyear One претендует на звание самого энергоэффективного электрокара на рынке. Lightyear обещает запустить производство модели в первой половине 2022 года.

Ранее стартап Lightyear пообещал через два-три года вывести на рынок ещё одну модель. Она будет в пять раз доступнее электрокара One, цена которого планируется на уровне 150 тысяч долларов.

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