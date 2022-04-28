Электрокар Polestar 2 стал дальнобойнее благодаря новой батарее

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Компания Polestar рассекретила электрокабриолет O2 с автономным дроном
Стало известно, какие автомобили с пробегом подорожали сильнее всего
Дмитрий Елизаров
Компания Polestar объявила о доработках лифтбека Polestar 2 к новому модельному году. Технические изменения затронули только базовую одномоторную модификацию, которой увеличили запас хода за счёт новой силовой установки. Но все без исключения Polestar 2 получили новые варианты отделки, а их производство стало более экологичным.
О переводе производства колёсных дисков на возобновляемые источники энергии ранее объявил BMW. Баварски концерн выпускает до 10 миллионов колёс в год. Использование солнечных батарей и ветрогенераторов в из производстве будет избавлять атмосферу от 500 тысяч тонн СО2 ежегодно.