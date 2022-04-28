Электрокар Polestar 2 стал дальнобойнее благодаря новой батарее

Ранее самый доступный Polestar 2 комплектовался электромотором на 224 л.с. и 64-киловаттной батареей. Сейчас отдача двигателя выросла до 231 л.с., а за счёт усовершенствования химического состава аккумуляторов их ёмкость удалось увеличить до 69 кВт

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ч. В итоге одномоторный Polestar 2 сможет проехать на одной зарядке до 474 километров в зависимости от цикла замеров (в среднем +20 километров).