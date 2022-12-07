Компания Apple отложила выпуск электрокара с автопилотом на год

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Дмитрий Елизаров
Компания Apple пересмотрела концепцию проекта собственного электрокара в сторону упрощения. Как пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, компания отложила выход электрокара на рынок на год — до 2026 года и отказалась от идеи снабдить его системой полностью автономного управления.
Несмотря на то, что Apple ещё ни разу официально не демонстрировала изображений будущего электрокара, будущая новинка пользуется высоким доверием у потенциальных покупателей. В начале осени более четверти американцев в целом и более половины владельцев Tesla выразили готовность приобрести электромобиль.