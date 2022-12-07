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Компания Apple отложила выпуск электрокара с автопилотом на год
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Apple пересмотрела концепцию проекта собственного электрокара в сторону упрощения. Как пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, компания отложила выход электрокара на рынок на год — до 2026 года и отказалась от идеи снабдить его системой полностью автономного управления.

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  • Электрокар, который разрабатывают в рамках проекта под названием Project Titan, получит набор оборудования, обеспечивающего высокую степень автономности — лидары, камеры и радары. Комплекс уже проходит стадию практического тестирования. Однако полностью самостоятельно ездить машина всё-таки не сможет: электромобилю потребуется водитель-человек.
  • Это соображение привело к изменению компоновки электромобиля. Ранее Apple рассчитывала вывести его на рынок вообще лишённым органов управления с сиденьями, расположенными в салоне лицом друг к другу. Однако сейчас, вероятнее всего, машина получит более традиционные решения.
  • Наконец, Apple планирует снизить стоимость своего электрокара. Ранее сообщалось, что продавать автомобиль компания рассчитывает по цене около 120 тысяч долларов, однако конструктивное упрощение позволило снизить расчётную цену до 100 тысяч.

Несмотря на то, что Apple ещё ни разу официально не демонстрировала изображений будущего электрокара, будущая новинка пользуется высоким доверием у потенциальных покупателей. В начале осени более четверти американцев в целом и более половины владельцев Tesla выразили готовность приобрести электромобиль.

Как считаете, получится у Apple?

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