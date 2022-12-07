Компания Apple отложила выпуск электрокара с автопилотом на год

Компания Apple пересмотрела концепцию проекта собственного электрокара в сторону упрощения. Как пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, компания отложила выход электрокара на рынок на год — до 2026 года и отказалась от идеи снабдить его системой полностью автономного управления.