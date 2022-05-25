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Электрокар Nissan Ariya проедет 27 тысяч километров от полюса до полюса

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Nissan объявила о подготовке к необычной экспедиции с участием электрокроссовера Ariya и британца Криса Рэмси. По завершении путешествия они оба окажутся первыми в мире человеком и электрокаром, которые проехали от Северного до Южного полюса. Общая длина маршрута превысит 27 тысяч километров.

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  • Маршрут путешествия проляжет через Арктику, Северную, Центральную и Южную Америку, а также Антарктиду. Прогнозируемый диапазон температур в пути — от -30 до +30 градусов.
  • Для поездки используют полноприводную версию Nissan Ariya, при этом кроссовер дополнительно модернизируют. Он получит, судя по предварительным эскизам, доработанные бамперы и расширители колёсных арок, усиленное шасси и большие колёса, а также дополнительный свет.
  • Будет ли подвергаться доработкам силовая установка, пока не уточняется. Предположительно, для постройки экспедиционной машины задействуют самую мощную двухмоторную модификацию Ariya, двигатели которой развивают 394 л.с. В сочетании с 90-киловаттной батареей такой кроссовер может проехать без подзарядки до 400 километров.
  • Крис Рэмси, известный своими затяжными путешествиями на электромобилях, заявил, что миссия экспедиции — «показать способность электромобилей преодолевать самые суровые условия, от лютого холода на полюсах до жарких и влажных джунглей Южной Америки».
  • Рэмси и Ariya отправятся в путь в марте следующего года. Часть маршрута электрокроссоверу предстоит преодолеть в одиночку, в некоторых других случаях машину будет сопровождать ещё одна, полностью стандартная Ariya.

Свой электрокроссовер компания Nissan представила ещё летом 2020 года. Вседорожник, сопоставимый по габаритам с VW Tiguan, располагает пятью вариантами силовой установки, которые отличаются как количеством двигателей и их мощностью, так и ёмкостью аккумуляторов.

Как считаете, доедут?

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