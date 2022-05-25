Электрокар Nissan Ariya проедет 27 тысяч километров от полюса до полюса

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Дмитрий Елизаров
Компания Nissan объявила о подготовке к необычной экспедиции с участием электрокроссовера Ariya и британца Криса Рэмси. По завершении путешествия они оба окажутся первыми в мире человеком и электрокаром, которые проехали от Северного до Южного полюса. Общая длина маршрута превысит 27 тысяч километров.
Свой электрокроссовер компания Nissan представила ещё летом 2020 года. Вседорожник, сопоставимый по габаритам с VW Tiguan, располагает пятью вариантами силовой установки, которые отличаются как количеством двигателей и их мощностью, так и ёмкостью аккумуляторов.