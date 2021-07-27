Электрокар Mercedes-Benz EQS получит подруливающие задние колёса по подписке

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Полноуправляемое шасси стало одним из достоинств флагманского электромобиля Mercedes-Benz EQS, но за полноценный функционал этой опции придётся доплачивать. Как сообщает Auto Motor und Sport, активация подруливающих задних колёс обойдётся европейским покупателям в 489 евро в год (42,6 тысячи рублей).
О внедрении платной подписки на опции некоторое время назад объявила компания Volkswagen. Фирма предполагает «сдавать в аренду» систему автономного вождения с тарифом 7 евро в час. Таким образом, активировать автопилот можно будет тогда, когда в нём имеется реальная потребность, а не переплачивать при покупке автомобиля.