Электрокар Mercedes-Benz EQS получит подруливающие задние колёса по подписке

Механическим оборудованием для работы задних колёс Mercedes-Benz EQS оборудуется по умолчанию, но в базовом оснащении для Германии они способны поворачи­ваться только на 4,5 градуса. Чтобы разблокировать полный функционал этой опции, то есть поворот колёс на 10 градусов, придётся оформить подписку и установить обновление «по воздуху». При покупке функции на три года она обойдётся в 1169 евро.

Издание отмечает также, что для работы подрули­вающего шасси требуется опциональный «парко­вочный пакет» с системой камер кругового обзора. Кроме того, такие колёса можно заказать и на постоянной основе, минуя систему подписки: стоит опция чуть больше полутора тысяч евро.

О внедрении платной подписки на опции некоторое время назад объявила компания Volkswagen. Фирма предполагает «сдавать в аренду» систему автономного вождения с тарифом 7 евро в час. Таким образом, активировать автопилот можно будет тогда, когда в нём имеется реальная потреб­ность, а не пере­плачивать при покупке автомобиля.