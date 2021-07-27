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Электрокар Mercedes-Benz EQS получит подруливающие задние колёса по подписке

Новости

Дмитрий Елизаров

Полноуправляемое шасси стало одним из достоинств флагманского электромобиля Mercedes-Benz EQS, но за полноценный функционал этой опции придётся доплачивать. Как сообщает Auto Motor und Sport, активация подруливающих задних колёс обойдётся европейским покупателям в 489 евро в год (42,6 тысячи рублей).

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  • Механическим оборудованием для работы задних колёс Mercedes-Benz EQS оборудуется по умолчанию, но в базовом оснащении для Германии они способны поворачи­ваться только на 4,5 градуса. Чтобы разблокировать полный функционал этой опции, то есть поворот колёс на 10 градусов, придётся оформить подписку и установить обновление «по воздуху». При покупке функции на три года она обойдётся в 1169 евро.
  • Издание отмечает также, что для работы подрули­вающего шасси требуется опциональный «парко­вочный пакет» с системой камер кругового обзора. Кроме того, такие колёса можно заказать и на постоянной основе, минуя систему подписки: стоит опция чуть больше полутора тысяч евро.

О внедрении платной подписки на опции некоторое время назад объявила компания Volkswagen. Фирма предполагает «сдавать в аренду» систему автономного вождения с тарифом 7 евро в час. Таким образом, активировать автопилот можно будет тогда, когда в нём имеется реальная потреб­ность, а не пере­плачивать при покупке автомобиля.

Готовы к идее временной аренды некоторых опций?

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