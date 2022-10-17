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Электрокроссовер Mercedes-Benz EQE SUV получил две AMG-версии
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Дмитрий Елизаров

Компания Mercedes-Benz одновременно с дебютом стандартных модификаций EQE SUV рассекретила и его «заряженные» версии от AMG. Они получат силовые установки мощностью до 687 л.с. и модифицированное шасси, а до 100 км/ч самая мощная и «упакованная» версия ускорится за 3,5 секунды. Сборка таких кроссоверов стартует в декабре, цены пока не объявлены.

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  • Отличить Mercedes-AMG EQE SUV можно будет по более развитым бамперам, «решётке радиатора» с хромированными вертикальными накладками и иным колёсным дискам. В базе кроссовер получит 21-дюймовые литые диски с шестипоршневыми тормозными суппортами на передней оси, за доплату колёсные диски можно увеличить до 22 дюймов, а тормоза сделать углерод-керамическими с 440-миллиметровыми дисками.
  • Mercedes-AMG EQE 43 4Matic SUV оснащается теми же двигателями, что и самая мощная из гражданских модификаций. Однако их отдача увеличена до 476 л.с. при тех же показателях тяги 858 Нм. Это позволяет ускоряться до 100 км/ч за 4,3 секунды, однако в Mercedes-Benz уточняют, что такая динамика доступна только при заряде батареи не менее 50%. Максимальная скорость — 210 км/ч.
  • Для самой мощной AMG-модификации с индексом 53 силовую установку доработали. Моторы получили иные инверторы и оптимизированную систему жидкостного охлаждения. Развивают оба двигателя совокупно 626 л.с. и 950 Нм, при установке опционального пакета Dynamic Plus отдача вырастет до 687 л.с. и 1000 Нм. Именно такой EQE SUV оказывается самым быстрым: он способен ускориться до 100 км/ч за 3,5 секунды при максимальной скорости 240 км/ч.
  • 90,6-киловаттный аккумулятор на AMG EQE SUV — тот же, что и на стандартных модификациях. Соответственно, кроссовер с индексом 43 проедет без подзарядки до 488 километров, для более мощной версии этот показатель снижается до 470 километров.
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  • Ходовую часть кроссоверов по умолчанию укомплектуют адаптивными амортизаторами с особыми настройками и управляемыми задними колёсами (они могут поворачиваться на угол до 9 градусов), которые для стандартных EQE SUV предлагаются как опция. Самая мощная версия получит ещё и активные стабилизаторы поперечной устойчивости AMG Active Ride Control, «размыкающиеся» на неровной дороге.
  • Кроме того, AMG EQE SUV получит собственные режимы работы ездовой электроники, включая не только «спортивный» и для скользкой дороги, но и две настройки для трека — Sport+ и Race Start. Ещё три настройки будет у системы AMG Sound Experience, генерирующей искусственные шумы двигателя. Наконец, кроссовер оснастили и системой телеметрии Track Pace.
  • Спортивные кресла в салоне кроссовера отделают искусственной кожей (наппа и карбон появятся за доплату), стандартное рулевое колесо заменят AMG-рулём с усечённой нижней частью. Медиасистема получит собственное оформление интерфейса.
  • Выпускать AMG EQE SUV будут на том же американском заводе Mercedes-Benz, где собирают седан EQE и флагманский вседорожник EQS SUV. Цены на новинки пока не названы.

Представленная ранее стандартная модификация Mercedes-Benz EQE SUV будет оснащаться тремя силовыми установками на выбор, две из которых двухмоторные. Самая дальнобойная версия кроссовера сможет проехать без подзарядки до 590 километров.

Променяли бы мощный двигатель на запас хода?

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