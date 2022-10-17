Электрокроссовер Mercedes-Benz EQE SUV получил две AMG-версии

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Заряженная версия нового купе Mercedes-AMG вышла на тесты
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Дмитрий Елизаров
Компания Mercedes-Benz одновременно с дебютом стандартных модификаций EQE SUV рассекретила и его «заряженные» версии от AMG. Они получат силовые установки мощностью до 687 л.с. и модифицированное шасси, а до 100 км/ч самая мощная и «упакованная» версия ускорится за 3,5 секунды. Сборка таких кроссоверов стартует в декабре, цены пока не объявлены.
Представленная ранее стандартная модификация Mercedes-Benz EQE SUV будет оснащаться тремя силовыми установками на выбор, две из которых двухмоторные. Самая дальнобойная версия кроссовера сможет проехать без подзарядки до 590 километров.