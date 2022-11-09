Электрокар марки Omoda появится в России через год

Модельную линейку марки Omoda в России пополнит электромобиль. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на заявление представителей бренда, случится это в конце 2023 года. Каким именно окажется электрокар, пока неизвестно: Chery на данный момент не выпускает батарейные Omoda даже в Китае.