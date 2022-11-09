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Электрокар марки Omoda появится в России через год
Новости

Дмитрий Елизаров

Модельную линейку марки Omoda в России пополнит электромобиль. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на заявление представителей бренда, случится это в конце 2023 года. Каким именно окажется электрокар, пока неизвестно: Chery на данный момент не выпускает батарейные Omoda даже в Китае.

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Omoda C5

  • Представители марки в России не озвучили ни спецификаций, ни предполагаемого названия будущей новинки: окончательное решение по этому поводу пока не принято.
  • По версии издания, электрокаром станет присутствующий ныне в нашей стране кроссовер Omoda C5: вместо нынешнего ДВС его оснастят батарейной силовой установкой. Ранее сообщалось, что Chery уже тестирует такой вседорожник на дорогах Китая, но пока неофициально.
  • Руководство суббренда Omoda упоминало также о возможности расширения линейки в нашей стране за счёт ещё одного кроссовера и седана. Однако подробностей об этих новинках пока нет.

Продажи первой модели этой марки, кроссовера C5 стартовали в России в середине октября. Вседорожник комплектуется безальтернативной «турбочетвёркой» на 1.5 с отдачей 147 л.с. в паре с вариатором и стоит минимум 2 429 900 рублей.

Если кроссовер из Китая, то с ДВС или электромотором?

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