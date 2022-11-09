Электрокар марки Omoda появится в России через год

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Модно, молодёжно. Первый тест кроссовера Omoda C5 от нового бренда Chery
Audi обновила электрокроссоверы e-tron и e-tron Sportback. Теперь они дальнобойнее, чем были
Дмитрий Елизаров
Модельную линейку марки Omoda в России пополнит электромобиль. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на заявление представителей бренда, случится это в конце 2023 года. Каким именно окажется электрокар, пока неизвестно: Chery на данный момент не выпускает батарейные Omoda даже в Китае.
Продажи первой модели этой марки, кроссовера C5 стартовали в России в середине октября. Вседорожник комплектуется безальтернативной «турбочетвёркой» на 1.5 с отдачей 147 л.с. в паре с вариатором и стоит минимум 2 429 900 рублей.