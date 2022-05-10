Электрокар Lucid Air полностью сгорел во время перевозки

Издание отмечает, что инцидент ещё раз подтвердил сложность тушения загоревшихся электрокаров. Перегретые батареи спровоцировали повторное возгорание после того, как с огнём удалось справиться. Охладить их водой пожарные смогли только после того, как карбоновая панель, закрывающая днище, лопнула от огня. Для облегчения доступа электромобиль пришлось извлечь из кузова и установить на подставки. Позже для страховки остатки Lucid Air поместили в металлический

контейнер.