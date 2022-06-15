Электрокар Lucid Air превратился в «кирпич» после обновления софта

Издание ссылается на рассказ самого владельца электромобиля. По его словам, сбой произошёл в процессе установки обновления: на дисплее появилось предупреждающее сообщение, а дверные замки оказались заблокированы. Попасть в салон владельцу удалось только через заднюю дверь багажника. Он отмечал также, что у него получалось переводить трансмиссию на движение вперёд или назад, но пользоваться машиной он не рискнул.