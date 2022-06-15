Электрокар Lucid Air превратился в «кирпич» после обновления софта

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Дмитрий Елизаров
Компания Lucid начала распространять «по воздуху» обновление программного обеспечения для своего электромобиля Air. Установка пакета, как пишет Lucid Insider, в одном случае привела к поломке электрокара: пользоваться им в итоге стало невозможно. Компании пришлось сформировать отдельный пакет обновлений для этого экземпляра, но поможет ли он, пока неизвестно.
Lucid Air считается премиальной моделью и стоит в США до 169 тысяч долларов. В будущем у него может появиться ещё более дорогой вариант исполнения с трёхмоторной силовой установкой мощностью до 1600 л.с. Сейчас двигатели на имеющихся в продаже версиях Air развивают не более 1050 л.с.