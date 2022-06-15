Dacia изменила логотип и обновила весь модельный ряд в Европе

Электрокар Lucid Air превратился в «кирпич» после обновления софта

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Lucid начала распространять «по воздуху» обновление программного обеспечения для своего электромобиля Air. Установка пакета, как пишет Lucid Insider, в одном случае привела к поломке электрокара: пользоваться им в итоге стало невозможно. Компании пришлось сформировать отдельный пакет обновлений для этого экземпляра, но поможет ли он, пока неизвестно.

Читайте нас в Дзене!
  • Издание ссылается на рассказ самого владельца электромобиля. По его словам, сбой произошёл в процессе установки обновления: на дисплее появилось предупреждающее сообщение, а дверные замки оказались заблокированы. Попасть в салон владельцу удалось только через заднюю дверь багажника. Он отмечал также, что у него получалось переводить трансмиссию на движение вперёд или назад, но пользоваться машиной он не рискнул.
  • Через несколько часов после звонка в техподдержку служба обновлений сообщила хозяину электрокара, что выпущена ещё одна программная «заплатка». Однако её загрузка продолжалась в течение часа и дошла до 24%, после чего электромобиль снова выдал сообщение о невозможности эксплуатации.
  • В итоге в техподдержке посоветовали владельцу воздержаться от пользования электрокаром до тех пор, пока не будет найдено решение. Когда это произойдёт, неизвестно.

Lucid Air считается премиальной моделью и стоит в США до 169 тысяч долларов. В будущем у него может появиться ещё более дорогой вариант исполнения с трёхмоторной силовой установкой мощностью до 1600 л.с. Сейчас двигатели на имеющихся в продаже версиях Air развивают не более 1050 л.с.

Сталкивались когда-либо с подобными поломками?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение