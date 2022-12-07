Опубликованы изображения электрокара «Янтарь», который разрабатывают на «Автоторе»

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Дмитрий Елизаров
На калининградском «Автоторе» уже разрабатывают электромобиль собственной конструкции под рабочим названием «Янтарь». Как утверждают источники телеграм-канала «Янтарный ДЛБ», новинку будут позиционировать как молодёжный транспорт и уже показали первые наработки группе самых молодых рабочих.
Какие именно силовые агрегаты и какого происхождения намерен использовать «Автотор», пока неизвестно, хотя ранее сообщалось, что в Калининграде могут построить завод по производству аккумуляторов. Летом представители «Автотора» заявляли, что пилотная партия отечественных электрокаров появится в 2023 году и будет состоять из кроссоверов и седанов.