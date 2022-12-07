Опубликованы изображения электрокара «Янтарь», который разрабатывают на «Автоторе»

На предварительных эскизах «Янтаря» изображён компактный трёхдверный хэтчбек с дизайном, напоминающим аналогичные электрокары из Китая. Предполагается, что рассчитан он будет на четверых человек.

Судя по презентации на «Автоторе» будут добиваться удешевления как стоимости производства будущей новинки, так и её розничной цены. Планируется, к примеру, использовать простые конструктивные решения для кузова — каркас из стальных профилей, соединённых при помощи лазерной сварки, в сочетании с поликарбонатными панелями.

Какие именно силовые агрегаты и какого происхождения намерен использовать «Автотор», пока неизвестно, хотя ранее сообщалось, что в Калининграде могут построить завод по производству аккумуляторов. Летом представители «Автотора» заявляли, что пилотная партия отечественных электрокаров появится в 2023 году и будет состоять из кроссоверов и седанов.