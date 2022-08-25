Рассекречен электрокар Kia EV6 для России: полный привод и 543 километра без подзарядки

ОТТС утверждает, что в зависимости от количества двигателей габаритная длина Kia EV6 будет отличаться: для двухмоторного вседорожника заявлены 4680 миллиметров, а моноприводный окажется на 15 миллиметров длиннее. С чем это связано, неизвестно.

Кроме того, одномоторная версия будет на 215 килограммов легче.

Кроссоверу предложат колёсные диски на 19 и 20 дюймов.