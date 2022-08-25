Рассекречен электрокар Kia EV6 для России: полный привод и 543 километра без подзарядки

Дмитрий Елизаров
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на электрокроссовер Kia EV6. Документ утверждён 25 августа. В нём указано, что EV6 можно будет поставлять в Россию с двумя типами силовых установок (одно- и двухмоторной) и двумя вариантами аккумуляторов, а собирать электромобиль для нашей страны станут в Корее. При этом пока не уточняется, когда именно EV6 появится в продаже.
- ОТТС утверждает, что в зависимости от количества двигателей габаритная длина Kia EV6 будет отличаться: для двухмоторного вседорожника заявлены 4680 миллиметров, а моноприводный окажется на 15 миллиметров длиннее. С чем это связано, неизвестно. Кроме того, одномоторная версия будет на 215 килограммов легче. Кроссоверу предложат колёсные диски на 19 и 20 дюймов.
- Базовая версия с приводом на заднюю ось будет оснащаться одним мотором, развивающим 170 л.с. и 350 Нм. 58-киловаттная батарея обеспечит запас хода в 500 километров без подзарядки. В арсенале полноприводного Kia EV6 с двумя двигателями окажутся 325 л.с. и 605 Нм, при этом силовой агрегат дополнят более ёмкими аккумуляторами на 77,4 кВт⋅ч. Соответственно, несмотря на повышенный расход энергии и больший вес, запас хода двухмоторной версии будет чуть больше — 543 километра.
- Среди дополнительного оборудования в ОТТС упоминаются по большому счёту лишь система курсовой устойчивости, климатическая установка, датчики давления в шинах и «тревожная кнопка».
Когда именно Kia рассчитывает начать продажи EV6 в России, пока неизвестно. В октябре прошлого года сообщалось, что электромобиль может появиться на нашем рынке во второй половине 2022 года, причём как в продаже, так и по подписке. Однако неясно, претерпели ли планы Kia с тех пор какие-либо изменения.