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Электрокар Kia EV6 побил рекорд по скорости зарядки, который раньше принадлежал Tesla

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Александр Шохинов

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На автошоу в Лос-Анджелесе представители компании Kia заявили, что их серийный электромобиль EV6 потратил на зарядку при пересечении США на несколько часов меньше, чем Tesla, установив новый рекорд Гиннесса.

  • Kia EV6 проделал путь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес за семь дней. Для восполнения энергии на дистанции 4644,7 километра электрокару понадобилось 7 часов 10 минут и 1 секунда.
  • Представители Kia отметили, что среднее время остановки для зарядки на дистанции составило менее 20 минут. Таким образом, машина останавли­валась не меньше 22 раз, то есть каждые 211 километров. Для питания энергией использовалась глобальная инфра­структура зарядных станций, в то время как Tesla выстроила собственную сеть электрозаправок.
  • Для сравнения: на тот же путь, но в противо­положном направлении электро­мобилю Tesla понадобилось 12 часов 48 минут и 19 секунд зарядки ­— больше на пять с половиной часов. Этот рекорд Tesla Model S P85D установила ещё в 2015 году, потратив на дорогу в общей сложности 58 часов 55 минут. На сегодняшний день у Tesla ушло бы на восстановление энергии значительно меньше времени.
  • По всей видимости, новый рекорд поставила задне­приводная EV6 с двигателем мощностью 229 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Её батарея на 77,4 кВт⋅ч даёт электрокару 480 километров запаса хода — это самая «выносливая» версия в семействе.
  • EV6 заряжается от обычной розетки, настенных устройств либо терминалов напряжением 400 или 800 вольт. При 800-вольтовом варианте зарядки пяти минут достаточно, чтобы обеспечить машину запасом хода на 100 километров. До 80 процентов электрокар зарядится за 18 минут. EV6 может и поделиться энергией: зарядить ноутбук или бытовую технику.

На том же автошоу в Лос-Анджелесе состоялась премьера второго электро­мобиля из EV-серии от Kia. Им стал прототип полно­размерного кроссовера EV9, в производ­стве которого использо­вался океанический мусор.

Готовы проехаться на электрокаре через всю Россию?

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