Электрокар Kia EV6 побил рекорд по скорости зарядки, который раньше принадлежал Tesla

- Kia EV6 проделал путь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес за семь дней. Для восполнения энергии на дистанции 4644,7 километра электрокару понадобилось 7 часов 10 минут и 1 секунда.
- Представители Kia отметили, что среднее время остановки для зарядки на дистанции составило менее 20 минут. Таким образом, машина останавливалась не меньше 22 раз, то есть каждые 211 километров. Для питания энергией использовалась глобальная инфраструктура зарядных станций, в то время как Tesla выстроила собственную сеть электрозаправок.
- Для сравнения: на тот же путь, но в противоположном направлении электромобилю Tesla понадобилось 12 часов 48 минут и 19 секунд зарядки — больше на пять с половиной часов. Этот рекорд Tesla Model S P85D установила ещё в 2015 году, потратив на дорогу в общей сложности 58 часов 55 минут. На сегодняшний день у Tesla ушло бы на восстановление энергии значительно меньше времени.
- По всей видимости, новый рекорд поставила заднеприводная EV6 с двигателем мощностью 229 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Её батарея на 77,4 кВт⋅ч даёт электрокару 480 километров запаса хода — это самая «выносливая» версия в семействе.
- EV6 заряжается от обычной розетки, настенных устройств либо терминалов напряжением 400 или 800 вольт. При 800-вольтовом варианте зарядки пяти минут достаточно, чтобы обеспечить машину запасом хода на 100 километров. До 80 процентов электрокар зарядится за 18 минут. EV6 может и поделиться энергией: зарядить ноутбук или бытовую технику.
На том же автошоу в Лос-Анджелесе состоялась премьера второго электромобиля из EV-серии от Kia. Им стал прототип полноразмерного кроссовера EV9, в производстве которого использовался океанический мусор.