Будущие электрокары «Москвич» могут сделать на платформе «Кама»

Начать производство «Камы» при поддержке КамАЗа планируется как раз в 2024 году. Не исключено, планы стартапа претерпели изменения, и вместо создания собственных сборочных мощностей компания предпочла договориться с руководством «Москвича».

В Минпромторге изданию заявили, что окончательного решения по поводу платформы для будущих электрических «Москвичей» пока не принято. Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявлял, что на заводе в ближайшее время стартует разработка собственной архитектуры. Кроме того, во время подписания соглашения с КамАЗом на заводе продемонстрировали фотографии возможных будущих моделей. Среди них имелся и электрокар — небольшой батарейный кроссовер с внешностью китайского JAC JS4.