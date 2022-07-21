Будущие электрокары «Москвич» могут сделать на платформе «Кама»
Дмитрий Елизаров
Платформой для будущих электрокаров бренда «Москвич» может стать архитектура, которую разрабатывают инженеры стартапа «Кама». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с проектом. Сборку таких электромобилей по полному циклу на бывшем московском заводе Renault могут запустить в 2024 году.
- Раработку электрокара «Кама» инициировали на КамАЗе, однако позже проект превратился в отдельный стартап. Его владельцами считаются предприниматель Рубен Варданян и глава КамАЗа Сергей Когогин. Ожидается, что серийный электромобиль окажется крупнее и дальнобойнее прототипа «Кама-1», продемонстрированного около двух лет назад.
- Начать производство «Камы» при поддержке КамАЗа планируется как раз в 2024 году. Не исключено, планы стартапа претерпели изменения, и вместо создания собственных сборочных мощностей компания предпочла договориться с руководством «Москвича».
В Минпромторге изданию заявили, что окончательного решения по поводу платформы для будущих электрических «Москвичей» пока не принято. Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявлял, что на заводе в ближайшее время стартует разработка собственной архитектуры. Кроме того, во время подписания соглашения с КамАЗом на заводе продемонстрировали фотографии возможных будущих моделей. Среди них имелся и электрокар — небольшой батарейный кроссовер с внешностью китайского JAC JS4.