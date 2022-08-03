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Электрокар Jaguar I-Pace неожиданно загорелся, когда стоял в гараже

Новости

Дмитрий Елизаров

Во Флориде почти дотла выгорел электрокроссовер Jaguar I-Pace. Как пишет Electrek со ссылкой на заявление его владельца, вседорожник загорелся, когда стоял в гараже без движения и при этом не был подключён к зарядной станции. Официально причина пожара пока не названа, однако Jaguar I-Pace комплектуется теми же батареями компании LG, что и электромобили Chevrolet Bolt — некоторое время назад было зафиксировано несколько случаев их самовозгорания.

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  • Владелец вседорожника заявил, что, обнаружив в гараже задымление, смог вытолкать электромобиль на подъездную дорожку, чтобы не рисковать всем домом. Огонь потушили прибывшие на место пожарные, а останки автомобиля забрали технические специалисты Jaguar.
  • Эксперт страховой компании владельца электрокара после осмотра пришёл к выводу, что восстановлению он не подлежит. Однако компания пока не назвала причину возгорания: по словам пострадавшего, специалисты опасаются повторного пожара и ищут максимально безопасное место для осмотра того, что осталось от вседорожника.

Как заявляет издание, на I-Pace используются аккумуляторы фирмы LG Chem, которые устанавливались и на Chevrolet Bolt. В сентябре прошлого года американская фирма подтвердила, что причиной сразу нескольких случаев самовозгорания кроссоверов были именно аккумуляторы, и объявила акцию по их замене. При этом пожаров с участием Jaguar I-Pace зафиксировано на данный момент гораздо меньше.

Помните, где в вашей машине огнетушитель?

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