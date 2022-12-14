В Саратовской области будут выпускать электромобили FAW, батареи и зарядные станции

Электрокар JAC не заработал на краш-тесте ни одной звезды
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Дмитрий Елизаров

Ассоциация Latin NCAP опубликовала видеозапись краштеста электромобиля JAC Sehol E10X, который завершился с удручающим результатом. Электрокар не набрал ни одной звезды из пяти возможных. Испытатели особо отметили, что после удара батарея электромобиля не отключалась, что в теории может привести к пожару.

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  • JAC Sehol E10X разбивали несколько раз: он прошёл фронтальный и боковой краш-тесты, а также испытания на хлыстовую травму шейного отдела позвоночника и уровень защиты пешеходов. В итоге выяснилось, что взрослых пассажиров электрокар не защищает вообще, а детей на задних сиденьях — лишь на 6,34%. Безопасность пешеходов JAC Sehol E10X  обеспечивает на 20,25%.
  • Работу систем безопасности испытатели оценили лишь на 7%. Отмечается, что тесты на работу электронного контроля устойчивости вообще пришлось прервать, не доведя до конца, так как у электрокара слишком быстро изнашивались шины.
  • Аккумуляторы не были отключены автоматически ни при фронтальном, ни при боковом ударе.

В середине сентября Latin NCAP отчиталась о краш-тесте бюджетного кроссовера Honda WR-V. Он также справился с испытанием неудачно, заработав одну звезду, хотя защищает пассажиров заметно лучше, чем электрокар JAC.

Неудачный краш-тест — причина отказаться от покупки?

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