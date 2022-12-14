Электрокар JAC не заработал на краш-тесте ни одной звезды

JAC Sehol E10X разбивали несколько раз: он прошёл фронтальный и боковой краш-тесты, а также испытания на хлыстовую травму шейного отдела позвоночника и уровень защиты пешеходов. В итоге выяснилось, что взрослых пассажиров электрокар не защищает вообще, а детей на задних сиденьях — лишь на 6,34%. Безопасность пешеходов JAC Sehol E10X обеспечивает на 20,25%.