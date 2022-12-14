Электрокар JAC не заработал на краш-тесте ни одной звезды

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Дмитрий Елизаров
Ассоциация Latin NCAP опубликовала видеозапись краштеста электромобиля JAC Sehol E10X, который завершился с удручающим результатом. Электрокар не набрал ни одной звезды из пяти возможных. Испытатели особо отметили, что после удара батарея электромобиля не отключалась, что в теории может привести к пожару.
В середине сентября Latin NCAP отчиталась о краш-тесте бюджетного кроссовера Honda WR-V. Он также справился с испытанием неудачно, заработав одну звезду, хотя защищает пассажиров заметно лучше, чем электрокар JAC.