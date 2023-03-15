Электрокар Ioniq 6 превратился в шоколадный торт

Как и полноценный автомобиль, глазурью шоколадный Ioniq 6 покрывают при помощи пульверизатора в особой покрасочной камере. «Колёсные диски» для торта шоколатье вытачивает из цельных кусков материала на настоящем токарном станке. Готовый продукт его разработчик и создатель даже украсил соответствующими шильдиками и логотипами — очевидно, также съедобными.