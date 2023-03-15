Электрокар Ioniq 6 превратился в шоколадный торт

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Первую партию Ioniq 6 для Европы раскупили быстрее чем за сутки
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На Youtube-канале Amaury Guichon, который ведёт шоколатье из Лас-Вегаса, появился видеоролик, фиксирующий создание очередного шоколадного торта необычной формы. На этот раз кондитер, известный своими скульптурными изделиями, взял за образец электромобиль Ioniq 6.
В середине февраля стало известно о появлении шоколадной копии Mazda MX-5. Она оказалась заметно компактнее торта в виде Ioniq 6, но выполнена с куда большим приближением к оригиналу и высочайшей для такого материала детализацией.