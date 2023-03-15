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Электрокар Ioniq 6 превратился в шоколадный торт

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Дмитрий Елизаров

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На Youtube-канале Amaury Guichon, который ведёт шоколатье из Лас-Вегаса, появился видеоролик, фиксирующий создание очередного шоколадного торта необычной формы. На этот раз кондитер, известный своими скульптурными изделиями, взял за образец электромобиль Ioniq 6.

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  • Сначала автору видео пришлось вручную изготовить несколько картонных шаблонов — например, образцов днища и бортов будущего съедобного Ioniq. Затем кондитер раскатывает шоколад в огромную пластину, из которой по шаблонам вырезает требуемые детали.
  • После этого все заготовленные детали при помощи всё того же шоколада склеиваются в единое целое. Процесс доводки корпуса торта и заглаживания стыков похож на процесс изготовления глиняного макета, что регулярно практикуют дизайнеры настоящих автомобилей.
  • Из шоколадных пластинок также выполнены детали аэродинамического оперения, а вот линии остекления и дверные проёмы только намечены.
  • Как и полноценный автомобиль, глазурью шоколадный Ioniq 6 покрывают при помощи пульверизатора в особой покрасочной камере. «Колёсные диски» для торта шоколатье вытачивает из цельных кусков материала на настоящем токарном станке. Готовый продукт его разработчик и создатель даже украсил соответствующими шильдиками и логотипами — очевидно, также съедобными.

В середине февраля стало известно о появлении шоколадной копии Mazda MX-5. Она оказалась заметно компактнее торта в виде Ioniq 6, но выполнена с куда большим приближением к оригиналу и высочайшей для такого материала детализацией.

Узнаваемым получился съедобный Ioniq 6?

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