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Электрокар Ioniq 5 превратили в майнинговую ферму и подсчитали, насколько это выгодно

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Дмитрий Елизаров

Корейское издание Motorgraph провело необычный эксперимент. На базе электровседорожника Ioniq 5 смонтировали ферму для добычи крипто­валюты — не ради выгоды, а скорее с целью проверить работо­способность технологии V2L. Оказалось, что даже с учётом нынешнего курса цифровых монет придётся потратить 3–4 года, чтобы хотя бы оправдать вложенные средства.

  • В грузовой отсек кроссовера поместили три установки по добыче крипто­валюты на шесть новейших видеокарт каждая. По расчётам экспери­ментаторов, ночью батарея кроссовера будет заряжаться от стороннего источника дешёвого электри­чества, а днём, когда Ioniq 5 стоит на стоянке, — отдавать энергию на майнинговые фермы. Функция V2L, то есть возможность запитать от бортового аккуму­лятора бытовые электро­приборы, преду­смотрена конструкцией Ioniq 5.
  • За 12 часов стоянки, то есть с 7:00 до 19:00, фермы электро­кроссовера смогли добыть 0,0117 единицы криптовалюты Ethereum, то есть 0,000976 монеты в час. Таким образом, с учётом нынешнего курса в день кроссовер «навычислял» примерно на 30,4 доллара (около 2,2 тысячи рублей). Даже если курс криптовалюты не будет падать, в год таким образом удастся заработать чуть более 11 тысяч долларов — на первый взгляд, не прикладывая к этому никаких усилий.
  • Однако издание отмечает, что если суммировать затраты на само строитель­ство ферм из видеокарт новейших моделей с высокой производи­тель­ностью, а также расходы на пополнение энергозаряда бортовых аккуму­ляторов Ioniq 5, потребуется до четырёх лет, чтобы проект «вышел в ноль». Кроме того, экспери­ментаторы отметили, что заниматься своими делами в ходе исследо­вания у них не вышло: пришлось держать работающие фермы под постоянным наблюдением. Это связано с высокой нагрузкой на аккуму­ляторы и, как следствие, опасностью перегрева и пожара.

В начале июня о старте аналогичного эксперимента заявили в Канаде. Фирма Daymak сообщила, что планирует оборудовать собственные электро­мобили софтом для добычи криптовалют. По расчётам разработчиков, он сможет зарабатывать владельцу электро­мобиля деньги, пока тот не используется, — стоит на зарядке или на парковке.

Думали о заработке на криптовалютах?

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