Электрокар Ioniq 5 превратили в майнинговую ферму и подсчитали, насколько это выгодно
Дмитрий Елизаров
Корейское издание Motorgraph провело необычный эксперимент. На базе электровседорожника Ioniq 5 смонтировали ферму для добычи криптовалюты — не ради выгоды, а скорее с целью проверить работоспособность технологии V2L. Оказалось, что даже с учётом нынешнего курса цифровых монет придётся потратить 3–4 года, чтобы хотя бы оправдать вложенные средства.
- В грузовой отсек кроссовера поместили три установки по добыче криптовалюты на шесть новейших видеокарт каждая. По расчётам экспериментаторов, ночью батарея кроссовера будет заряжаться от стороннего источника дешёвого электричества, а днём, когда Ioniq 5 стоит на стоянке, — отдавать энергию на майнинговые фермы. Функция V2L, то есть возможность запитать от бортового аккумулятора бытовые электроприборы, предусмотрена конструкцией Ioniq 5.
- За 12 часов стоянки, то есть с 7:00 до 19:00, фермы электрокроссовера смогли добыть 0,0117 единицы криптовалюты Ethereum, то есть 0,000976 монеты в час. Таким образом, с учётом нынешнего курса в день кроссовер «навычислял» примерно на 30,4 доллара (около 2,2 тысячи рублей). Даже если курс криптовалюты не будет падать, в год таким образом удастся заработать чуть более 11 тысяч долларов — на первый взгляд, не прикладывая к этому никаких усилий.
- Однако издание отмечает, что если суммировать затраты на само строительство ферм из видеокарт новейших моделей с высокой производительностью, а также расходы на пополнение энергозаряда бортовых аккумуляторов Ioniq 5, потребуется до четырёх лет, чтобы проект «вышел в ноль». Кроме того, экспериментаторы отметили, что заниматься своими делами в ходе исследования у них не вышло: пришлось держать работающие фермы под постоянным наблюдением. Это связано с высокой нагрузкой на аккумуляторы и, как следствие, опасностью перегрева и пожара.
В начале июня о старте аналогичного эксперимента заявили в Канаде. Фирма Daymak сообщила, что планирует оборудовать собственные электромобили софтом для добычи криптовалют. По расчётам разработчиков, он сможет зарабатывать владельцу электромобиля деньги, пока тот не используется, — стоит на зарядке или на парковке.