Электрокар Ioniq 5 превратили в майнинговую ферму и подсчитали, насколько это выгодно

В грузовой отсек кроссовера поместили три установки по добыче крипто­валюты на шесть новейших видеокарт каждая. По расчётам экспери­ментаторов, ночью батарея кроссовера будет заряжаться от стороннего источника дешёвого электри­чества, а днём, когда Ioniq 5 стоит на стоянке, — отдавать энергию на майнинговые фермы. Функция V2L, то есть возможность запитать от бортового аккуму­лятора бытовые электро­приборы, преду­смотрена конструкцией Ioniq 5.

За 12 часов стоянки, то есть с 7:00 до 19:00, фермы электро­кроссовера смогли добыть 0,0117 единицы криптовалюты Ethereum, то есть 0,000976 монеты в час. Таким образом, с учётом нынешнего курса в день кроссовер «навычислял» примерно на 30,4 доллара (около 2,2 тысячи рублей). Даже если курс криптовалюты не будет падать, в год таким образом удастся заработать чуть более 11 тысяч долларов — на первый взгляд, не прикладывая к этому никаких усилий.

Однако издание отмечает, что если суммировать затраты на само строитель­ство ферм из видеокарт новейших моделей с высокой производи­тель­ностью, а также расходы на пополнение энергозаряда бортовых аккуму­ляторов Ioniq 5, потребуется до четырёх лет, чтобы проект «вышел в ноль». Кроме того, экспери­ментаторы отметили, что заниматься своими делами в ходе исследо­вания у них не вышло: пришлось держать работающие фермы под постоянным наблюдением. Это связано с высокой нагрузкой на аккуму­ляторы и, как следствие, опасностью перегрева и пожара.

В начале июня о старте аналогичного эксперимента заявили в Канаде. Фирма Daymak сообщила, что планирует оборудовать собственные электро­мобили софтом для добычи криптовалют. По расчётам разработчиков, он сможет зарабатывать владельцу электро­мобиля деньги, пока тот не используется, — стоит на зарядке или на парковке.