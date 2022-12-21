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Маленький электрокар Ioniq 5 помог большому грузовику выбраться из снега и стал героем видео
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Дмитрий Елизаров

Издание Electrek опубликовало видеозапись необычной дорожной ситуации, случившейся в заснеженной Эстонии. Компактный кроссовер Ioniq 5 смог вытащить из снежного плена застрявший эвакуатор, который весит в несколько раз больше электромобиля.

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  • Насколько можно судить по видео, грузовик не смог одолеть подъём — вероятнее всего, под снежным покровом на дороге скрывался лёд. В один из моментов видео хорошо заметно, как эвакуатор разворачивает почти поперёк дороги.
  • При этом колёса Ioniq 5 не пробуксовывают: по всей видимости, с этим справляются бортовые электронные ассистенты, контролирующие тягу. В целом ситуация создаёт ощущение, что помочь тяжёлому грузовику выбраться из снега электровседорожнику не составило труда.

Зимой прошлого года аналогичные способности продемонстрировал новый Land Rover Defender. Внедорожнику удалось протащить по голому льду огромный автовоз, загруженный семью другими Land Rover.

Доводилось спасать машины из снежного плена?

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