Электрокар Hyundai оказался на «лосином тесте» лучше близнеца от Kia. Видео

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Испанское издание km77 опубликовало очередной отчёт о динамических испытаниях электрокара: на этот раз на манёвренность при объезде неожиданно возникшего препятствия проверили электрокроссовер Ioniq 5. Он выступил лучше многих автомобилей премиальных марок и даже смог опередить соплатформенный Kia EV6.
Ioniq 5 в нынешнем году появится в России: компания Hyundai подтвердила планы по выводу электрокара на наш рынок. Однако первое время вседорожник будет предлагаться только в максимальной комплектации и окажется доступен лишь по подписке.