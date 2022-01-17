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Электрокар Hyundai оказался на «лосином тесте» лучше близнеца от Kia. Видео

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Дмитрий Елизаров

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Испанское издание km77 опубликовало очередной отчёт о динамических испытаниях электрокара: на этот раз на манёврен­ность при объезде неожиданно возникшего препят­ствия проверили электро­кроссовер Ioniq 5. Он выступил лучше многих автомобилей премиальных марок и даже смог опередить соплатформенный Kia EV6.

  • В испытаниях участвовал Ioniq 5 в одномоторной задне­приводной версии с двигателем на 218 л.с. и 73-киловаттной батареей. Тестовый экземпляр «обут» в 19-дюймовые колёсные диски с резиной Michelin Primacy 4.
  • Базовой для «лосиного теста» скорости 77 км﻿/﻿ч при выполнении манёвра уклонения Ioniq 5 достиг с первой попытки: пилот вседорожника не смог избежать контакта с конусами после последнего поворота, однако тест посчитали выполненным. Испытатели отмечают, что работа системы рекуперации в этом случае была настроена на минимальный уровень.
  • Увеличение скорости в этом режиме работы силовой установки к улучшению результатов не привело. Однако после нескольких экспериментов испытатели смогли добиться чистого выполнения манёвра на скорости 80 км﻿/﻿ч при системе рекуперации, установленной на третий из четырёх уровней эффективности. Дальнейшее повышение скорости привело к резкому усилению недостаточной поворачиваемости.
  • Организаторы теста отметили также, что кузов Ioniq 5 заметно раскачивается, однако подвеска с раскачкой справляется должным образом, а рулевое управление остаётся точным. Кроме того, отмечена деликатная работа электронных систем стабилизации.
  • В декабре прошлого года то же издание аналогичным образом проверило соплатформенный Kia EV6 со схожей силовой установкой: его максимальный результат оказался скромнее и составил 78 км﻿/﻿ч. При этом оба электро­кроссовера опередили, к примеру, Porsche Taycan Cross Turismo и Ford Mustang Mach‑E: последний показал на тестах шведского издания Teknikens Värld только 68 км﻿/﻿ч. Результат Skoda Enyaq ещё слабее — 67 км﻿/﻿ч. А вот вседорожники компании Tesla выступают лучше: скажем, Model Y продемонстрировала 82 км﻿/﻿ч.

Ioniq 5 в нынешнем году появится в России: компания Hyundai подтвердила планы по выводу электрокара на наш рынок. Однако первое время вседорожник будет предлагаться только в максимальной комплектации и окажется доступен лишь по подписке.

Учитываете такие испытания при выборе автомобиля?

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