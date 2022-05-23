Список покупок. Первое знакомство с электрокаром Hyundai Ioniq 5 в семи главных фактах
Иван Ананьев
О своём намерении продавать в России полностью электрический автомобиль компания Hyundai официально объявила ещё в январе. Поставки должны были начаться в середине года, а саму машину собирались продавать по подписке на год, два и даже три. Предполагалось, что таким образом с клиента снимут все заботы об обслуживании и возможных поломках. Даже дилерскую сеть под продажу и обслуживание электрокаров собирались сделать отдельную!
Однако первые машины в Россию привезли вовсе не официальные дилеры марки Hyundai. Этот автомобиль мы нашли в компании Рольф Волгоградский, которая занимается продажей автомобилей с пробегом. Впрочем, Ioniq 5, представленный на фотографиях, не имел владельцев, хотя и был ввёзен через посредников — это обычная схема для неофициального импорта машин из-за границы. И это один из самых необычных автомобилей, с которым мы знакомились в последнее время! Рассказываем о нём в нескольких ярких тезисах.
В 2022 году жюри двух крупнейших автомобильных конкурсов были на удивление единодушны: в Европе титул получил электрический Kia EV6, а мировой конкурс WCOTY отдал победу его ближайшему родственнику Hyundai Ioniq 5. Это не первый триумф электрокаров, но такой тотальной победы одной концепции (тем более, корейской), ещё не было. И именно с этой моделью Hyundai планировали первыми из крупных массовых брендов выйти на рынок электрокаров в России.
Значит ли всё это, что на примере Ioniq 5 мы можем увидеть идеальный электрокар современного мира? Ну… Не знаем насчёт идеального, но он как минимум необычный! Хотя бы из-за угловатых форм кузова и прямоугольников диодной оптики. А примирить с этим странноватым дизайном должно осознание того, что это прямая отсылка к… первому Hyundai Pony 1978 года — именно его должен напоминать нынешний Ioniq 5! На деле общего у этих двух автомобилей немного, кроме концепции хэтчбека с треугольником заднего свеса.
По форм-фактору Ioniq 5 действительно напоминает хэтчбек — хотя позиционируется как кроссовер. Последнее обстоятельство подчёркивается основательным пластиковым обвесом по периметру, который тянется от бамперов по колёсным аркам через нижние части дверей.
Впрочем, с легковым клиренсом 160 мм и окрашенной нижней частью бампера передняя часть машины всё равно выглядит уязвимой на бездорожье. А внимательный читатель обнаружит в переднем бампере… шторки — они открываются, когда нужно охладить электрические компоненты или батарею. И эти механизмы хочется беречь вдвойне!
Ассоциации с компактным хэтчбеком пропадают, когда заглядываешь в таблицу технических характеристик. Длина кроссовера 4635 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1605 мм. Для сравнения — примерно такие же габариты имеет, например, Skoda Kodiaq. А колёсная база у Ioniq 5 вообще огромная — ровно 3 метра!
При такой базе запас места внутри очень много — особенно у задних пассажиров. Разместиться втроём нетрудно, части дивана сдвигаются и позволяют менять угол наклона спинки, а тоннеля нет в принципе. Правда, нет и каких-то особенных удобств — даже отдельного климат-контроля не предусмотрено. И простые «газетницы» на спинок передних кресел…
В целом салон оставляет ощущение простоты и незатейливости. А примитивные дверные карты из скользкого пластика и без нормальных дверных ручек вообще навевают уныние — неужели это и есть лучший автомобиль года?
Общая скромность обстановки объясняется показной экологичностью — материалы простые, а обивка сидений и вовсе сделана из переработанных пластиковых бутылок. Обшивка потолка и коврики — из сырья на базе сахарного тростника. Список использованных материалов вообще больше походит на лист покупок: 730 г кукурузы и тростника, 200 г льняного масла, 294 г шерсти, 32 бутылки…
На ощупь отделка кажется пластиковой, но её приятно трогать. Стилистика интерьера вообще очень простая, а сам салон будто бы набран из отдельных модулей: подлокотника, подстаканника, ящичка на консоли, висящего в воздухе руля с двумя спицами… Но и дизайнерских элементов тут хватает. Например, поворотный селектор направления движения на рулевой колонке или кнопка выбора режимов движения на руле, которая очень похожа на манеттино Ferrari — правда, она не вращается, а нажимается.
Багажник? По умолчанию там 531 литр пространства, а при сложенных спинках второго ряда объём увеличивается до 1591 литра. Тот же Kodiaq предлагает минимум на четверть больше, а против Hyundai играет ещё и низкая крыша — размещать крупный негабарит тут неудобно. Спереди под крышкой моторного отсека есть 24-литровый микробагажник, но он едва ли может служить компенсацией — тем более, что там чаще всего будут храниться провода для зарядки, а не дорожный скарб.
Поначалу может показаться, что приборы с широкоформатным экраном корейцы заимствовали у какого-то из китайских электрокаров — на ярких экранах с очень светлой графикой отображаются не совсем привычные цифры. Вот только вместо иероглифов тут аккуратные русские буквы, стилистика картинок хорошо проработана, и к структуре показаний вопросов нет: скорость, запас хода, расход энергии…
Меню медиасистемы узнаётся сразу — ровно такое же (с поправкой на светлый смартфонный стиль) найдётся на всех топовых моделях Hyundai и Kia. Даже симпатичные звуки камина или дождя на месте! Есть и локализованная навигация — даром, что машина из неофициальной поставки. Но тему приборов и медийки можно сменить только на… очень тёмную — это явный отсыл к двум принципиально разным стилям чтения на смартфонах.
Технически Ioniq 5 не повторяет никакой из знакомых нам прежде автомобилей Hyundai. В основе лежит очень современная корпоративная платформа E-GMP с 800-вольтовой (!) батареей в полу и электромоторами спереди и сзади. Машина поддерживает сверхбыструю зарядку: если вам удастся найти устройство мощностью 350 кВт, то в теории пополнить запас с 10 до 80% получится всего за 18 минут, а пять минут простоя у розетки позволят проехать лишние 108 километров!
Но это в теории, а на практике в России получится найти (и то не везде и не сразу) лишь зарядку мощностью 50 кВт: с ней заряжаться до 80 придётся 60 минут, а дополнительные 28 км запаса хода пополняются примерно за 5 минут. Ну а настенная домашняя станция попроще потребует не меньше шести часов — и то лишь в случае стандартной батареи ёмкостью 58 кВт-ч. А ведь есть ещё машина в версии Long Range с батареей 72 кВт-ч.
Вообще, Ioniq 5 может иметь один или два мотора и быть либо заднеприводным, либо полноприводным. Вариант с базовой батареей имеет либо 170 л.с. и 350 Нм на задней оси, либо 235 л.с. и 605 Нм в сумме на двух осях. Версия Long Range с задним приводом выдаёт 218 л.с. (и те же 350 Нм), а полноприводная — 306 л.с. и 605 Нм. Моторы различаются лишь настройками софта — стандартный вариант просто экономичнее. Заявленный запас хода — от 480 до 390 км, в зависимости от версии. И это значит, что в реальном цикле самая мощная сможет проехать около трёхсот километров — не так уж и много по сегодняшним меркам.
Не знаем, как едет базовый Ioniq 5, но старшая версия влюбляет в себя после первых же метров. В старте с места нет никакой резкости, но при этом разгон получается таким плотным, что тебя поначалу впечатывает в кресло, а затем продолжает настойчиво давить в него, сбивая дыхание. И каждый раз, когда ты как следует нажимаешь акселератор на ходу, этот эффект повторяется вновь и вновь — вне зависимости от скорости. При этом ускорение настолько линейно и предсказуемо, что эти всплески удовольствия можно максимально точно дозировать! Попутно наслаждаясь лёгкой склонностью к заносу — ведь задний электромотор тут почти вдвое мощнее переднего…
Резкость появляется в спортивном режиме, когда педаль приходится буквально «гладить». А экологичный режим принципиально почти не отличается от стандартного — разве что реакции на акселератор становятся чуть мягче. В общем — впечатляет! Жаль только, что рулю малость не хватает натуральности — реакции на баранку быстрые и точные, но в усилии и отдаче чувствуется некоторая фальшь.
Зато к подвеске придираться почти не хочется: она явно пережата в угоду псевдоевропейским привычкам, но при этом не грубит на неровностях, удерживает машину от кренов и позволяет хорошо чувствовать дорогу. Прибавьте сюда тишину, которую нарушает лишь свист электромоторов — и получите ощущение потрясающей лёгкости. Очень приятное!
Ioniq 5 выпускается в трёх комплектациях SE, SEL и Limited. База подразумевает довольно стандартный набор с 19-дюймовыми колёсами, двумя полноформатными дисплеями и встроенной телематикой. Комплектация SEL отличается другими фарами, системой доступа посредством смартфона, электроникой контроля открывания задних дверей, набором дорожных помощников с контролем полосы движения, атмосферной подсветка салона и обивкой из эко-кожи.
Ну а главное отличие топ-версии Limited, помимо 20-дюймовых дисков, панорамного люка и системы дистанционной парковки, — это функция обратной зарядки мощностью 3,6 кВт. То есть возможность отдавать электричество внешним потребителям, включая другие электрокары. Да-да, это первая машина, от которой можно «прикурить» электромобиль! Хотя на практике такую функцию будут использовать скорее для зарядки гаджетов или электросамокатов.
А ещё на Ioniq 5 в старшей комплектации можно поставить крышу из солнечных панелей — и дополнительно заряжать аккумулятор во время стоянки. Хотя на деле это поможет, скорее, лишь предупредить разряд стандартной 12-вольтовой батареи, которая поддерживает функционирование бортовой электросети.
В Германии цены на базовый Ioniq 5 начинаются от 41 до 60 тыс. евро — что по курсам валют на момент публикации приблизительно соответствует диапазону от 3 до 4,5 млн рублей. В январе, когда российское представительство Hyundai анонсировало поставки электрокара, представители компании называли цены от 4,5 до 5,5 млн рублей. Но сегодня официальные поставки в России под вопросом, и сейчас купить корейский электромобиль можно за совсем другие деньги.
Минимальная стоимость Ioniq 5, который обходными путями привёз в страну крупный дилер, составляет 7 млн рублей — за машину не в топовой комплектации, но со старшим мотором мощностью 305 л.с. Для сравнительно компактного автомобиля с довольно простой отделкой это много! Даже с учётом того, что это не малоизвестный китайский автомобиль, а автомобиль года крупнейшего бренда. А ведь он может стоить ещё дороже — в зависимости от того, в какой именно момент и по какому курсу дилер произвёл оплату.
Найти покупателя на экзотичный автомобиль по такой цене будет непросто — но ведь покупают же у нас чистокровных «китайцев» с нерусифицированным интерфейсом за суммы больше 10 миллионов! А тем, кому очень понравился Ioniq 5, но кто не готов платить 7 миллионов рублей, можно попробовать подождать — рано или поздно эта модель наверняка доберётся до России более прямыми путями и по более интересным ценам.
А можно и не ждать — а заплатить прямо сейчас за машину, которая носит титул «Всемирный автомобиль года».