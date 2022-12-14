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Электрокар Genesis GV60 получит в Европе систему распознавания лиц
Новости

Дмитрий Елизаров

Марка Genesis в 2023 году добавит в список оборудования, доступного для электрокроссовера GV60 на европейском рынке, систему распознавания лиц. Как пишет Motor1, биометрическая функция Face Connect позволит водителю кроссовера вообще не пользоваться стандартными ключами.

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  • Функция Face Connect работает на основе датчика распознавания и самообучающегося блока управления. Пользователю этой функции нужно будет единожды настроить к ней доступ с помощью физического ключа, после чего открывать Genesis GV60 можно будет с помощью лица. В тёмную и пасмурную погоду работоспособность датчика обеспечит инфракрасная подсветка.
  • Face Connect обеспечит несколько более широкий набор сервисов, нежели просто разблокировка замков. К примеру, после распознавания электрокар автоматически применит персональные настройки кресел, климат-контроля и медиасистемы. Всего в системе можно хранить два персональных профиля. Запускать двигатель на GV60 можно при помощи ещё одной схожей технологии — сканера отпечатка пальца.
  • Функция, как ожидается, будет востребована любителями активного отдыха, в процессе которого носить с собой физический ключ неудобно. В Genesis особо подчеркнули, что персональные биометрические данные не будут выноситься за пределы электрокара.

Face Connect уже применяется на Genesis GV60 как в США, так и на домашнем рынке. При этом электрокар из Южной Кореи уже доступен к заказу в России: несколько дилеров предлагают привезти вседорожник под заказ по цене от 4,6 до 4,8 миллиона рублей.

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