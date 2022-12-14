Электрокар Genesis GV60 получит в Европе систему распознавания лиц

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Дмитрий Елизаров
Марка Genesis в 2023 году добавит в список оборудования, доступного для электрокроссовера GV60 на европейском рынке, систему распознавания лиц. Как пишет Motor1, биометрическая функция Face Connect позволит водителю кроссовера вообще не пользоваться стандартными ключами.
Face Connect уже применяется на Genesis GV60 как в США, так и на домашнем рынке. При этом электрокар из Южной Кореи уже доступен к заказу в России: несколько дилеров предлагают привезти вседорожник под заказ по цене от 4,6 до 4,8 миллиона рублей.