Электрокар Genesis GV60 получит в Европе систему распознавания лиц

Face Connect обеспечит несколько более широкий набор сервисов, нежели просто разблокировка замков. К примеру, после распознавания электрокар автоматически применит персональные настройки кресел, климат-контроля и медиасистемы.

Всего в системе можно хранить два персональных профиля.

Запускать двигатель на GV60 можно при помощи ещё одной схожей технологии — сканера отпечатка пальца.