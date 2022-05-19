Первый электрокроссовер Cadillac получит пожизненную гарантию в Китае

Cadillac Lyriq появится в Китае как Ruige. Для вседорожника предложат два варианта силовых установок. Базовый получит один электромотор на 340 л.с. и

440 Нм, топовый — по одному двигателю на каждой оси совокупной отдачей 503 л.с. и 710 Нм.