Первый электрокроссовер Cadillac получит пожизненную гарантию в Китае

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Представлен серийный электрокроссовер Cadillac Lyriq — проезжает 480 километров на одной зарядке
Для ГИБДД не могут купить новые автомобили
Дмитрий Елизаров
Cadillac запускает в Китае продажи своего первого электровседорожника Lyriq. Для местного рынка ему изменят название, а стоить он будет чуть дороже, чем на родине. Однако, как пишет GM Authority, компания подготовила для Китая особые условия — например, пожизненную гарантию и бесплатное зарядное устройство.
В США на старте продаж Lyriq также пользовался повышенной популярностью. Первую «приветственную» партию вседорожника с одномоторной силовой установкой разобрали по предзаказам в сентябре прошлого года быстрее чем за 20 минут.